Телеканал РБК рассказал об алтайских фотосепараторах «СиСорт»

Федеральный бизнес-телеканал РБК выпустил программу об алтайской компании «СиСорт» и производимых ею фотосепараторах. Гостем десятиминутного эфира стал основатель предприятия Максим Савинков.

Представитель алтайского предприятия рассказал ведущей Нике Николаевой о том, как устроен рынок сортировочного оборудования в России.

«В России сейчас два производителя отечественных фотосепараторов, порядка пяти дилеров, которые завозят продукцию иностранного производства. Весь рынок России мы оцениваем в 250 фотосепараторов в год — миллиард рублей оборот этого рынка. И мы занимаем чуть больше половины этого рынка», — заявил Савинков в эфире телеканала РБК.

Гость эфира рассказал, что оборудование «СиСорт» в последний год стало еще более востребовано внутри страны, поэтому доля рынка предприятия выросла.

"Доля рынка говорит о том, чьё оборудование лучше, а чьё — хуже. Из Барнаула нам удается поставлять наше оборудование в 28 стран, причем, оборудование состоит из компонентов 20 стран. По-настоящему глобальное оборудование получается", — уточнил основатель «СиСорт».

В эфире обсуждалось, что фотосепараторы позволяют улучшать качество различных продуктов и практически незаменимы при подготовке семян.

«В сельском хозяйстве тренд — точное земледелие, где на каждое зёрнышко возлагаются очень большие надежды, что оно вырастет и даст хороший урожай. Это сокращает применение пестицидов и какого-либо вмешательства человека. Фотосепараторы помогают подготовить идеальное сырье для посева, всхожесть повышается, экономический эффект растёт», — отметил основатель компании «СиСорт».

В эфире также затронули тему переработку пластика, при которой применяются фотосепараторы, и рассказали про цифровые сервисы, разработанные инженерами «СиСорт».

«У нас сейчас каждое оборудование удаленно подключено к нашему ситуационному центру, мы о каждом оборудовании каждую секунду знаем, как оно работает, все ли хорошо, в нужных ли режимах работает, это позволяет превентивно реагировать на какие-то поломки, настройки делать», — заявил основатель «СиСорт».

Посмотреть программу о «СиСорт» на телеканале РБК можно по ссылке:

©Видео с youtube.com

Компанией «СиСорт» не впервые интересуются федеральные телеканалы. Так, например, в Барнаул для съемок на производстве «СиСорт» приезжал известный тележурналист Антон Войцеховский. Он выпустил программу о предприятии на телеканале «Россия 24».

Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. Головной офис компании находится в Барнауле, подразделения предприятия работают в Краснодаре, Самаре, Воронеже, Новосибирске. Компания также выпускает металлические площадки под фотосепараторы, транспортное оборудование (нории, конвейеры).