Зерновые рекорды регионов в 2022 году

В 2022 г. Россия собрала около 158 млн т зерна в чистом весе (порядка 163-165 млн т в валовом). По ходу сезона Сергей Котенко рассказывал про исторические рекорды отдельных регионов, мы сейчас представляем сводную картину достижений, используя опубликованные 10 марта уточненные данные Росстата (https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13277) и архивную статистику.

В обзор вошли только регионы с большими урожаями и только те, что добились выдающихся достижений. Для удобства они сгруппированы в географические блоки.

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Центр

Белгородская область установила новый исторический рекорд сбора зерна, на 5% превзойдя прежний пик 2020 г.: 4,09 млн т в чистом весе против 3,91.

Воронежская область установила новый исторический рекорд сбора зерна, на 12% превзойдя прежний пик 2020 г.: 6,91 млн т в чистом весе против 6,17.

Рязанская область установила новый исторический рекорд сбора зерна, на 10% превзойдя прежний пик 2020 г.: 3,07 млн т в чистом весе против 2,79.

Тульская область установила новый исторический рекорд сбора зерна, на 4% превзойдя прежний пик 2020 г.: 2,67 млн т в чистом весе против 2,58.

Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская области собрали второй урожай в истории, уступив 2020 г. от 2 до 9%.

Поволжье

Башкирия собрала лучший урожай зерна с 1987 г. — 5 млн т в чистом весе; рекорд 1986 г. — 5,94 млн т.

Волгоградская область собрала третий урожай зерна в истории — 7,01 млн т в чистом весе, больше было только в 1978 и 1976 гг. (до 7,6 млн т).

Мордовия установила новый исторический рекорд сбора зерна, на 2% превзойдя прежний пик 2020 г.: 1,65 млн т в чистом весе против 1,62.

Нижегородская область собрала лучший урожай зерна с 1993 г. — 1,75 млн т в чистом весе.

Пензенская область собрала второй урожай зерна в истории — 3,27 млн т в чистом весе, больше было только в 1973 г. (3,4 млн т).

Самарская область практически повторила исторический рекорд сбора зерна, собрав 3,66 млн т в чистом весе; урожай 1978 г. составил примерно 3,7 млн т (точных данных нет).

Саратовская область собрала лучший урожай зерна с 1980 г. — 6,79 млн т в чистом весе; в рекордные 70-е урожай достигал 8 млн т.

Татарстан собрал лучший урожай зерна с 2009 г. — 5,21 млн т в чистом весе; рекорд 1997 г. — 6,05 млн т.

Ульяновская область собрала лучший урожай зерна как минимум с 1985 г. — 2,11 млн т в чистом весе; в рекордные 70-е урожай достигал 2,7 млн т.

Чувашия собрала третий урожай зерна в истории — 1,01 млн т в чистом весе, больше было только в 1982 и 1976 гг. (до 1,1 млн т).

Юг

Кабардино-Балкария установила новый исторический рекорд сбора зерна, на 3% превзойдя прежний пик 2021 г.: 1,32 млн т в чистом весе против 1,29.

Краснодарский край установил новый исторический рекорд сбора зерна, на 4% превзойдя прежний пик 2021 г.: 15,5 млн т в чистом весе против 14,8.

Крым повторил максимальный с середины 1990-х гг. результат 2011 г., собрав 1,93 млн т зерна в чистом весе; в 1989 г. урожай достигал 2,15 млн т.

Ростовская область установила новый исторический рекорд сбора зерна, на 12% превзойдя прежний пик 2021 г.: 15,3 млн т в чистом весе против против 13,6.

Ставропольский край собрал третий урожай зерна в истории — 9,32 млн т в чистом весе, больше было только в 2016 и 2017 гг. (до 10,3 млн т).

Сибирь

Алтайский край собрал лучший урожай зерна с 1990 г. — 5,65 млн т в чистом весе; рекорд 70-х годов находится в пределах 8,5-9 млн т.

Иркутская область собрала лучший урожай зерна с 1995 г. — 0,92 млн т в чистом весе.

Кемеровская область установила новый исторический рекорд сбора зерна — 1,83 млн т, примерно на 10% превзойдя прежний пик 1966 г.

Красноярский край собрал один из лучших урожаев зерна в истории — 2,87 млн т в чистом весе; более высоким он мог быть только в 1966-67 гг. (оценивается до 3 млн т, официальные показатели того периода приводятся с Хакасией).

Тюменская область собрала близкий к максимальному за последние 35 лет урожай зерна — 1,91 млн т в чистом весе; чуть более высоким он был в 2011 и 1992 гг. (1,92 млн т).