В локомотивном парке «Уральской Стали» прибавление
В локомотивном парке «Уральской Стали» прибавление — в эксплуатацию введён магистральный двухсекционный тепловоз 2ТЭ116.
Уже второй месяц новый агрегат неустанно выдаёт на станцию Новотроицк вагоны с чугуном и прокатом и забирает прибывшие в адрес «Уральской Стали» грузы угля и агломерата.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/146670
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