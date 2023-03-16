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В локомотивном парке «Уральской Стали» прибавление — в эксплуатацию введён магистральный двухсекционный тепловоз 2ТЭ116.

Уже второй месяц новый агрегат неустанно выдаёт на станцию Новотроицк вагоны с чугуном и прокатом и забирает прибывшие в адрес «Уральской Стали» грузы угля и агломерата.