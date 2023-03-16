«Ростех» выполнил тестовую беспилотную доставку грузов за Полярным кругом

© rostec.ru

Беспилотная авиационная система Ростеха впервые в России доставила почтовые отправления на Крайнем Севере. Адресаты, проживающие за Полярным кругом, получили свои посылки благодаря БАС-200, созданному специалистами холдинга «Вертолёты России». Беспилотный летательный аппарат выполнил для Почты России демонстрационные полеты при низких температурах в районе Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа.

Полёты беспилотника вертолётного типа БАС-200 были организованы в рамках проекта-маяка «Аэробеспилотная доставка грузов», запущенного Почтой России. Пилотную серию перевозок выполнил Национальный центр вертолётостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова холдинга «Вертолёты России».

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-208231604&id=456239855&hash=0ec91c21d92991f8

«Тестовые полеты БАС-200 на Ямале стали первым в России успешным опытом грузоперевозки тяжелыми беспилотными летательными аппаратами вертолетного типа в условиях Крайнего Севера. По сути, БАС-200 на время был внедрен в работу Почты России и обеспечивал авиаперевозку почтовых отправлений за Полярным кругом — через реку Обь из Салехарда в город Лабытнанги, где выполнял посадку в периферийной точке. Полеты проходили в условиях 30-градусного мороза, а масса полезной нагрузки при каждом из тестов составляла 10 килограммов. Этот вес для нашего БПЛА не предел — „Вертолеты России“ продолжают совершенствовать БАС-200 и расширяют его эксплуатационные возможности», — рассказали в авиационном кластере Ростеха.

Проект реализуется в рамках исполнения постановления правительства Российской Федерации по организации полетов беспилотных воздушных судов в Ямало-Ненецком автономном округе.

«В сложной природно-климатической и навигационной обстановке, несмотря на экстремальные условия, ограниченную видимость и низкие температуры, БАС-200 доказал высокую работоспособность всех систем. Полеты проходили с высокой интенсивностью — до семи рейсов в день. При этом беспилотная авиационная система продемонстрировала высокую эффективность. Межполётная подготовка занимала не более 20 минут и практически не превышала время, необходимое для загрузки почтовых отправлений. Серия успешных полётов высокой эффективности, выполненных в полярных условиях, без преувеличения, прорыв в беспилотной отрасли, подтвердивший перспективность применения БАС-200 и подобных машин для доставки грузов на труднодоступные территории», — подчеркнул первый заместитель генерального директора холдинга «Вертолёты России» Олег Гуляев.