«ТМХ-Электротех» изготовил первые двигатели ДТА-380У1 для электропоездов

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Новочеркасский производитель электрических машин «ТМХ-Электротех» (входит в состав компании «ТМХ Энергетические решения») изготовил первые отечественные двигатели ДТА-380У1 для российских электропоездов. В 2023 году планируется выпустить 180 двигателей этой модели, сообщила РБК Ростов пресс-служба предприятия.

Сообщается, что электродвигатели для вагонов метро и моторвагонного подвижного состава разработаны конструкторами компании «ТМХ Инжиниринг» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») и позволят снизить энергопотребление поезда.

В рамках работ по расширению выпуска продукции площадь помещений «ТМХ-Электротех» была увеличена с 35 тыс. до 55 тыс. кв. м.

Как сообщалось ранее, в «ТМХ-Электротех» ведется реализация двух инвестиционных проектов — «Развитие производства электрических машин для локомотивов» и «Создание производства электрических машин для метро и МВПС», на которые в августе 2022 года компанией было получено два займа на общую сумму 5,2 млрд рублей из Фонда развития промышленности (ФРП).

На эти средства завод планирует увеличить выпуск асинхронных тяговых электродвигателей для современных магистральных локомотивов на 35% — до 5,7 тысячи единиц в год, а также нарастить выпуск тяговых электродвигателей для электропоездов, серийных и перспективных вагонов метро до 2700 единиц в год.

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