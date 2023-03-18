Комплекс по перевалке аммиака и удобрений строят в порту Тамань
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В порту Тамань идёт строительство перевалочного комплекса аммиака и удобрений. Его мощность — 5 миллионов тонн в год. Инвестиции составят 60 миллиардов рублей, основную часть вложит компания «Тольяттиазот». Комплекс спроектирован по принципу замкнутого цикла, что исключает выбросы вредных веществ в атмосферу.
https://smotrim...u/video/2582141
«Тольяттиазот» (ТОАЗ, входит в группу «Уралхим») в конце 2023 года запустит первую очередь морского комплекса по перевалке аммиака в Тамани мощностью 2 млн тонн в год. Такие показатели содержатся в «дорожной карте», утверждённой 22 февраля распоряжением правительства.
Второй этап предполагает рост мощностей комплекса к декабрю 2025 года до 3,5 млн тонн аммиака и 1,5 млн тонн карбамида в год.
Комплекс станет первым подобным объектом в России, ранее перевалка аммиака осуществлялась в иностранных портах (в основном — на Украине).
Для реализации проекта уже подписана «дорожная карта» с ОАО РЖД. Свои вложения в проект ТОАЗ оценивает в 40 млрд руб.
25 млрд руб. пойдёт на строительство объектов для приёма грузов в порту Тамань, а ещё 15 млрд руб.— на подготовку инфраструктуры для отправки товара из Тольятти. Мощности ТОАЗа по аммиаку — 3 млн тонн в год, по карбамиду — 1 млн тонн.
https://www.kom....ru/doc/5845169
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18.03.2317:43:52
18.03.2318:42:22