«ФосАгро-Регион» запустила производство сульфата аммония в Краснодарском крае
Новое производство гранулированного сульфата аммония запущено в Краснодарском крае на мощностях дистрибьюторского центра «ФосАгро-Кубань» в станице Выселки, сообщил генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.
Производство ориентировано на обеспечение потребностей аграриев Кубани и соседних регионов. По оценкам компании, ежегодное потребление сульфата аммония в России составляет около 400 тыс. тонн, из которых 10% приходится на Краснодарский край.
«Запуск современного производства гранулы сульфата аммония на мощностях „ФосАгро-Кубань“ в непосредственной близости от потребителей сделает эту марку доступнее за счет более простой и дешевой логистики, а также повысит надежность поставок, что особенно важно в период полевых работ», — отметил Вовк.
Запуск нового комплекса является частью стратегии технологического развития «ФосАгро-Регион», которая включает развитие крупнейшей в отрасли логистической сети из 35 центров дистрибуции суммарной емкостью около 1 млн тонн. Компания также рассматривает возможность расширения производства в Выселках и увеличения ассортимента выпускаемой продукции.
