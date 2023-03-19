В Башкирии появился первый робот-дояр российского производства

© dairynews.today

В Иглинском районе Башкирии открылась обновлённая ферма с роботизированной доильной установкой отечественного производства, называется он «Волшебник». Один такой робот может доить до 70 голов в сутки. Новая технология доения будет работать в крестьянско-фермерском хозяйстве Ивана Мизюка.

Хозяйство балтийского фермера стало пятым в Башкирии, где установлены доильные роботы. Произошло это благодаря реализации в Башкирии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Сообщается, что у каждой коровы на ноге есть чип, в который внесена вся информация о ней: возраст, количество отелов, надои и сколько раз она доилась. Робот сам определяет длительность доения конкретной коровы, а если ей еще не пришло время доиться, выпускает ее.

На месте в мини-лаборатории определяется качество молока.

Весь процесс автоматический: корова сама заходит на площадку, робот обрабатывает вымя, надевает аппарат и начинает доить. Информация считывается и выводится на экран. Также можно подключиться и управлять процессом удаленно через смартфон. Отмечается, что коровы доятся не по расписанию, а в соответствии с собственным биоритмом. Кормят их разнотравьем с местных полей.

«Мы работаем в районе с 2008 года, и все это время постепенно развиваемся, внедряем передовые технологии», — сказал руководитель КФХ Иван Мизюк. — Зерно плющим, сенаж пакуем, роботов ставим, потому что с этим приятно работать, и вообще, за технологиями будущее. Конечно, надо создавать и команду, которая сможет работать с высокотехнологичным оборудованием. Мы работаем над выведением адаптированной породы, чтобы скот к себе требовал меньше ухода, а молоко было высокобелковым".