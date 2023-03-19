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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Башкирии появился первый робот-дояр российского производства

 © dairynews.today

В Иглинском районе Башкирии открылась обновлённая ферма с роботизированной доильной установкой отечественного производства, называется он «Волшебник». Один такой робот может доить до 70 голов в сутки. Новая технология доения будет работать в крестьянско-фермерском хозяйстве Ивана Мизюка.

Хозяйство балтийского фермера стало пятым в Башкирии, где установлены доильные роботы. Произошло это благодаря реализации в Башкирии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Сообщается, что у каждой коровы на ноге есть чип, в который внесена вся информация о ней: возраст, количество отелов, надои и сколько раз она доилась. Робот сам определяет длительность доения конкретной коровы, а если ей еще не пришло время доиться, выпускает ее.

На месте в мини-лаборатории определяется качество молока.

Весь процесс автоматический: корова сама заходит на площадку, робот обрабатывает вымя, надевает аппарат и начинает доить. Информация считывается и выводится на экран. Также можно подключиться и управлять процессом удаленно через смартфон. Отмечается, что коровы доятся не по расписанию, а в соответствии с собственным биоритмом. Кормят их разнотравьем с местных полей.

«Мы работаем в районе с 2008 года, и все это время постепенно развиваемся, внедряем передовые технологии», — сказал руководитель КФХ Иван Мизюк. — Зерно плющим, сенаж пакуем, роботов ставим, потому что с этим приятно работать, и вообще, за технологиями будущее. Конечно, надо создавать и команду, которая сможет работать с высокотехнологичным оборудованием. Мы работаем над выведением адаптированной породы, чтобы скот к себе требовал меньше ухода, а молоко было высокобелковым".
Источник: https://dairynews.today/news/v-bash...ya-pervyy-robot-doyar-rossiysk.html

производство молока, Башкирия, сельское хозяйство, оборудование российского производства
  • Нет аватара termometrix
    19.03.2314:59:14

    В Башкирии появился первый робот-дояр российского производства

    Весь процесс автоматический: корова сама заходит на площадку, робот обрабатывает вымя, надевает аппарат и начинает доить. Информация считывается и выводится на экран. Также можно подключиться и управлять процессом удаленно через смартфон. Отмечается, что коровы доятся не по расписанию, а в соответствии с собственным биоритмом.

    Поздравляю! Это сложная технология и очень хорошо, что профильные специалисты осуществили импортозамещение.

    #1260145
    • Clausson Clausson
      19.03.2316:21:41

      Это сложная технология

      Возможно, что и сложная, но первые фирмы у нас пытались этим заниматься еще лет 15 назад. И в принципе роботы у них были довольно функциональные. Но, сложность запуска высокотехнологичных стартапов как раз в том, что глобальные игроки всегда выиграют у молодой компании. В результате рынок повсеместно захватывали французы, которые в один прекрасный момент в прошлом году отказались от своих обязательств…

      Произошло это благодаря реализации в Башкирии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

      А ларчик просто открывался…

      Сейчас государство стало субсидировать фермеров для покупки отечественных роботов, а компания производитель в свою очередь обещает техническое обслуживание в течение одного рабочего дня. Что еще раз доказывает — точечный, здоровый протекционизм в экономической политике обязательно нужен.

      Может быть надо уже сделать это системным и ввести определенные поправки в антимонопольное законодательство. В конце-концов, все успешные страны в мире прошли через этот этап и именно так завоевали свое место под солнцем.

      #1260146
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        19.03.2317:13:02

        Умелое сочетание частного и государственного в области новых технологий и развитии своего производства ключ до успеха.

        СССР полагался практически только на государство и такой подход работал со все меньшей эффективностью.

        Комбинированный подход сработал в Китае, да и в Южной Корее.

        Что интересно — Япония по сравнению с Ю. Кореей не очень успешная страна — не говоря о Китае.

        #1260147
        • Clausson Clausson
          19.03.2317:40:51

          Говоря об СССР надо понимать, что мы имели по сути с каждым новым генсеком новый строй, новый «ленинизм», новую экономическую политику. И увы, здравый экономиечский смысл не всегда был в почете.

          Сталин очень умело сочетал частное (кооперативное) с государственным. Очень здраво разделив уровни компетенций в которые государству лезть вообще не стоит (все подробности в книге «Кристал роста» доступной в сети). И это давало свои плоды.

          Япония по сравнению с Ю. Кореей

          Объемная тема,я бы не стал столь обширно обобщать. Да, корейская деспотичная «соковыжималка» в какой-то мере превзошла японскую. Ноль социальных гарантий, шестидневная рабочая неделя без отпусков и т. д. — давали экономическое преимущество. С другой стороны ограниченный круг чеболей (государственной конкурирующей элиты) позволял держать политическую сферы страны под полным контролем, но с жесткой конкуренцией внутри. Мало кто из корейских диктаторов, президентов и премьеров избежал наказания. 7 революций с 1948 года говорят сами за себя. Ну и не забывайте, что по большей мере Корея это лишь экономический филиал Японии. Экономика выстроена на японские деньги и на японских технологиях, но по тихому, что бы не возбуждать лишний раз естественную ненависть корейского народа к японцам.

          #1260148
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