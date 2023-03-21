Дорожная служба Иркутской области открыла собственное производство оборудования

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Дорожная служба Иркутской области приступила к собственному производству вагонов-бытовок и конвейеров для дробильно-сортировочных комплексов. Предприятие также начало изготавливать стандартные жилые вагоны и операторские для асфальтобетонных заводов и дробильно-сортировочные комплексы из сварного металлического профиля. Оборудование необходимо для собственных нужд предприятия, которое занимается капитальным ремонтом и реконструкцией автомобильных дорог Приангарья.

Стены, пол и потолок утепляют базальтовыми плитами, проводят гидро- пароизоляцию, заранее просчитывают все возможные нагрузки на строение. В зависимости от нужд филиалов в вагонах будут установлены кровати, умывальники, батареи, по всем нормам безопасности проведут электричество, там, где не будет источника питания, установят печи. Размер вагонов 6×2,4 метра. Они полностью соответствуют разрешенным габаритам для перевозки автомобильным транспортом для передислокации жилых городков.

Также в Дорожной службе приступили к производству конвейеров для дробильно-сортировочных комплексов. Старые уже не позволяют достичь необходимой производительности. Конвейеры изготавливают специально под детали российского производства для удобства их замены. Собственное производство такого оборудования в два раза дешевле покупки.