В 2022 году в Приангарье по нацпроекту отремонтировано 365 километров дорог

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В 2022 году в Иркутской области введено в эксплуатацию 108 дорожных объектов общей протяжённостью 365 км. 52 участка расположенны на региональных трассах, 56 участков — в крупных городах региона — Иркутске, Ангарске, Шелехове, Усолье-Сибирском, Черемхово и Братске. В рамках нацпроекта на дорожные работы было направлено 12,2 млрд. рублей, из них шесть млрд рублей — из областного бюджета, пять млрд рублей — из федерального бюджета, 829,8 млн рублей из средств местных бюджетов. В 2021 по нацпроекту приведи в нормативное состояние 235 км дорог.

Одним из важнейших объектов 2022 года является строительство автомобильной дороги Киренск — Казачинское на участке с 31 по 65 километр. Эта дорога соединяет Киренский и Казачинско-Ленский район. Она имеет большую социальную значимость для жителей, а также является транспортной артерией для доставки оборудования в сфере нефтегазодобывающего комплекса.

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На трассе ликвидировали последний грунтовый разрыв протяжённостью 16 километров с 48 по 65 километр. На его месте построен и сдан в эксплуатацию завершающий участок дороги. Общая протяжённость дороги Киренск — Казачинское 132 километра.

Многочасовые пробки на железнодорожном переезде близ села Тулюшка остались только в воспоминаниях. С 2019 года дорожники из иркутской компании «Сибна» фактически заново проложили 15 км новой дороги — с 1524-го по 1538-й км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Участку дороги, который вывел за пределы близлежащих поселков весь транзитный транспорт, присвоена вторая техническая категория. На этом пути автомобильной магистрали в два раза увеличилась пропускная способность.

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Коллектив «Сибны» в 2022 году провел капитальные ремонты и на других направлениях. В Аларском районе 10 км проезжей части (с 1714-го по 1724-й км) трассы Р-255 «Сибирь» было приведено в нормативное состояние. За полтора года дорожники восстановили изношенное покрытие площадью больше 100 тыс. кв. м. Была проведена замена слабого грунта основания, сделано устройство основания из асфальтогранулобетона, проведено укрепление откосов и кюветов. При обустройстве дороги смонтировано более 7 км металлического барьерного ограждения, устроено 1,5 км линии электроосвещения, установлено 132 дорожных знака и 194 пластиковых сигнальных столбика, а также две автобусные остановки.

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В 2022 году введен в эксплуатацию объект капитального строительства — обход посёлка Новая Разводная в Иркутском районе. Финансирование объекта составило 42 млн рублей. Протяженность — 0,230 км.

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В Боханском районе завершён капитальный ремонт дороги Бохан — Тихоновка на участке 0 — 12 км. Финансирование объекта составило 770 млн рублей.

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В октябре после капитального ремонта сдан в эксплуатацию участок автодороги Кутулик — Бахтай — Хадахан с 14 — 24 км в Аларском, Нукутском районах Иркутской области. На дороге, ведущей в популярное туристическое место — село Хадахан, расположенное на «золотых песках» на Братском море уложено 10 километров нового асфальта. Финансирование объекта составляет 433 млн рублей.

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В Иркутской области отрыт участок дороги Нукуты — Ворот — Онгой — Закулей — Хадахан протяженностью 23 километра. Она ведет на популярные песчаные пляжи на побережье Братского моря.

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Ещё один знаковый объект — капитальный ремонт автомобильной дороги Иркутск — Большое Голоустное, работы на объекте завершены. Автомобильная дорога, ведёт к туристическим объектам, расположенным у озера Байкал.

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Долгое время значительная часть автодороги Иркутск — Большое Голоустное была гравийной, находилась в неудовлетворительном состоянии. Машины ездили сквозь облака пыли, часто пробивали колёса, поэтому жители региона и туристы выбирали отдых в других местах Байкала. К информации о начале капитального ремонта трассы многие отнеслись скептически, но сегодня он завершён. Иркутск и Большое Голоустное связывает 114 километров качественной асфальтированной дороги.

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В Иркутской области на ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию автомобильных дорог, ведущих на озеро Байкал, в 2022 году направили более 1,5 миллиардов рублей. Работы проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и по поручению Президента России.

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На озеро Байкал — жемчужину Сибири — приезжают туристы со всей России и из других стран. Своё мнение о нашем регионе они составляют, в том числе, по состоянию автомобильных дорог. В этом году работы проводили на трёх региональных трассах, в следующем году она будет продолжена.

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Самой короткой трассой из Иркутска на Байкал является Байкальский тракт. В прошедшем сезоне там полностью завершён ремонт четырех участков: с 29 по 31 км, с 32 по 42 км, с 42 по 47 км, с 52-57 км. В завершающей стадии находится приведение к нормативу четырех мостов на участке с 42 по 52 км, их введут в эксплуатацию в следующем году. Кроме того, в этом году на двух участках тракта устроили 11,75 км освещения. Общая стоимость всех работ составила 410,2 млн рублей.

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На автомобильной дороге Баяндай — Еланцы — Хужир отремонтировали участок длиной 13,6 км, с 8 по 22 км. Там уложили новый асфальтобетон, обновили восемь примыканий местных дорог и две автобусных остановки. На эти цели выделили 334,5 млн. рублей.

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На острове Ольхон продолжили капитальный ремонт трассы Баяндай — Еланцы — Хужир на участке с 153 по 159 км, на подъезде к посёлку Хужиру. Там устроили локальные очистные сооружения для сбора воды с дороги, сформировали земляное полотно и водопропускные трубы. Стоимость работ составила 145,6 млн рублей. Завершить их и уложить асфальтобетонное покрытие планируют в 2023 году.Приведение дорог на Ольхоне в нормативное состояние ведут по поручению президента России Владимира Путина, которое было дано в 2017 году во время прямой линии с гражданами страны. Долгое время к работам не удавалось приступить из-за жёсткого природоохранного законодательства, которое ограничивает любую производственную деятельность в границах особо охраняемой природной территории. Перед дорожниками стоит задача сделать для жителей острова и туристов современную асфальтобетонную трассу протяженностью 40 км.

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В программу работ на 2022 год были включены пять искусственных сооружений. На мостах через реки Три Ключа и Каймоновка ведется капитальный ремонт. Также работы осуществляются на трех путепроводах через ВСЖД общей протяженностью более 180 метров. Строительство восьми мостов и семи путепроводов осуществляется в рамках реализации трех объектов капитального строительства. На пяти мостовых сооружениях готовность составляет уже 90%.

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Три участка находятся на автомобильной дороге Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово. Их общая протяжённость — восемь километров, Там восстановили верхние слои асфальтобетонного покрытия. Стоимость выполненных работ составила 77 млн рублей. В Братском районе отремонтировали два участка общей протяжённостью 13,6 км. На обходе Братска через посёлок Бикей восстановили асфальтобетонное покрытие. На участке Илир — Кардой — Карой восстановили щебеночно-гравийное покрытие. Общая стоимость работ — 103 млн рублей.

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Про грандиозную стройку обхода Усолья-Сибирского я рассказывал в одной из прошлых статей, не менее масштабное строительство развернулось на трассе Р-258 «Байкал» с 26 по 47 км., здесь уже приступили к укладке дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси. Новая дорога будет служить обходом поселка Чистые ключи и села Моты. Сдача объекта намечена на октябрь 2024 года.

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Федеральная дорога Р-258 «Байкал» от поселка Чистые Ключи до села Култук, а это почти 80 км серпантина, затяжных подъемов и спусков, относится к категории особо опасных участков трасс. Дальнобойщики говорят: если Култук тебя пропустил — рейс удался. С 2014 года здесь началось глобальное преобразование

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Построенная в 40-е годы прошлого века трасса повторяла естественный рельеф местности. И если в момент ее строительства транспортный поток был очень небольшим, а скорости — невысокими, то при нынешнем трафике дорога стала источником повышенной аварийности.

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Первым в график реконструкции был поставлен путепровод на 96-м километре у поселка Култук. В ноябре 2016 года, на два месяца раньше срока, путепровод с высокой оценкой был сдан и принят государственной комиссией.

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Следующий этап приведения в технически нормативное состояние федеральной трассы Р-258 возобновился в 2018 году, когда по заданию ФКУ Упрдор «Прибайкалье» две мощные дорожно-строительные организации — АО «Труд» и ООО «ЗБСМ МК-162» вышли на ликвидацию самого аварийного и опасного места трассы, прозванного в народе — «тещиным языком».

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Общий объем земляных работ на участке составил 1 млн 200 тыс. кубометров грунта, и всё это методом буровзрывных работ. Вот в чем заключалась сложность. Более 200 взрывов произвели строители, чтобы пробить новое направление автомобильной трассы. Фактически убрали целую гору, точнее скалу из прочного, байкальского гранита. Вот, например, параметры самой большой выемки на этой трассе: объем вывезенного грунта — 1,6 млн кубометров, глубина выемки- 43 метра, это примерно 15-этажный дом. Там, где дорога проходила через распадки, возводили новое земляное полотно. Высота насыпей местами достигала 20 метров и более. Чтобы обеспечить устойчивость новой дороги, сделали подпорные стенки из коробчатых габионов. Длина одной — 250 метров. Вручную уложили более 11 тыс. кубометров камня! Строительство 9,7 км абсолютно нового участка федеральной трассы Р-258 «Байкал» завершили традиционно досрочно — в августе 2020 года. Протяженность дороги сократилась на 3 км, а пропускная способность увеличилась с 6 до 14 тыс. автомобилей в сутки.

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В декабре 2020 года ООО «ЗБСМ МК-162» выиграло торги на очередной этап строительства Култукского тракта, 26-47 км.

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На новой дороге будет построено 2 моста через реки Каторжанка и Нижние Моты, а также транспортная развязка в разных уровнях со строительством путепровода. Для обеспечения безопасности движения на участке появятся 11 км линий искусственного освещения, подземный пешеходный переход, 194 метра шумозащитных экранов, а также 19,6 км барьерного ограждения. На участке продолжаются буровзрывные работы, уже разработано 1,2 млн м3 горных пород.

Строительство данного участка протяженностью более 19 км позволит значительно повысить уровень безопасности дорожного движения: уменьшится уклон, увеличится радиус поворотов и пропускная способность. На участках с затяжным уклоном построят 13,6 км дополнительных полос на подъем для удобства водителей грузового транспорта. Строящийся обход станет логическим продолжением участка км 47 — км 55.

Продолжается строительство важных для Приангарья мостовых объектов, среди них реконструкция путепровода на ул. Джамбула в Иркутске…

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и строительство моста через реку Кута в Усть-Куте.

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Большие планы у региона и на перспективу. Восемь дорог Иркутской области планируют расширять до четырех полос к 2026 году. Общая протяженность таких участков через три года составит 207 км. Это позволит увеличить пропускную способность дорог, проходящих рядом с населенными пунктами и важными транспортными узлами, а также, за счет комплексного обустройства этих отрезков, снизить количество ДТП.

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Сейчас проходят работы над обходом Усолья-Сибирского протяженностью 43 км, его сдадут в эксплуатацию в 2024 году. Пять объектов капремонта на стадии проектно-изыскательных работ. Речь идет об участках трасс Р-255 «Сибирь» и А-331 «Вилюй» общей длиной 64 км, которые планируется расширить с двух до четырех полос.

Расширению также подлежит 9-километровый участок трассы Р-255 «Сибирь» (км 1353- км 1362) близ Нижнеудинска. В перспективе он может стать частью его транспортного обхода. Другой пример: отрезок км 1681- км 1688, капремонт которого будет реализован одновременно с реконструкцией развязки, что на пересечении с региональной дорогой Залари — Балаганск. Кроме того, аналогичные работы проведут и на трех участках трассы А-331 «Вилюй» (км 139 — км 149, км 149 — км 162 и км 192 — км 202).

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