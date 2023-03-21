Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

В Башкирии запустили производство сельхозтехники

 © www.bashinform.ru

21 марта в Стерлитамакском районе Башкирии начал работу новый цех компании «БашАгроМаш» по окончательной сборке косилок «Чулпан-100». Сельхозмашины полностью сконструировали в Башкортостане. А двигатели для них делают на Минском моторном заводе.

Открытие цеха проведено в рамках международной выставки «Агрокомплекс», которая проходит в Уфе.
Источник: https://www.bashinform.ru/news/econ...va-po-vypusku-selhoztehniki-3185126

машиностроение, Башкирия
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,