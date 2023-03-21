В Башкирии запустили производство сельхозтехники
21 марта в Стерлитамакском районе Башкирии начал работу новый цех компании «БашАгроМаш» по окончательной сборке косилок «Чулпан-100». Сельхозмашины полностью сконструировали в Башкортостане. А двигатели для них делают на Минском моторном заводе.
Открытие цеха проведено в рамках международной выставки «Агрокомплекс», которая проходит в Уфе.
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