В Башкирии запустили производство сельхозтехники

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21 марта в Стерлитамакском районе Башкирии начал работу новый цех компании «БашАгроМаш» по окончательной сборке косилок «Чулпан-100». Сельхозмашины полностью сконструировали в Башкортостане. А двигатели для них делают на Минском моторном заводе.

Открытие цеха проведено в рамках международной выставки «Агрокомплекс», которая проходит в Уфе.