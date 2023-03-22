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Российский производитель поставит механические приборы на суда единственного в мире атомного ледокольного флота, осуществив полное импортозамещение манометрической продукции на стратегически важных атомоходах

Контракт на изготовление и поставку приборов компания «Манотомь» заключила с АО «Балтийский завод» в начале 2023 года, партии контрольно-измерительной продукции отправятся к месту назначения в мае и в дальнейшем будут поставляться до завершения строительства универсальных атомных ледоколов (УАЛ) «Якутия» и «Чукотка», которые создаются по заказу ФГУП «Атомфлот» в рамках проекта 22220.

Атомоходы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире, главной задачей которых является обеспечение круглогодичной навигации в Арктике. В ближайшие годы они призваны стать основой гражданского ледокольного флота России, призванного на основе применения передовых ядерных достижений решать задачи обеспечения национального присутствия в на Севере. В частности, УАЛ «Якутия» (достраивается на плаву) по плану будет введен в эксплуатацию в конце 2024 года, «Чукотка» — в 2026 году.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220: длина — 173,3 м; ширина — 34 м; высота борта на миделе до ВП — 15,2 м; высота общая — 52 м; осадка по конструктивной ватерлинии — 10,5 м; минимальная рабочая осадка — 9,2 м; водоизмещение — 33,54 тыс. тонн; назначенный срок службы — 40 лет; экипаж — 53 человека. Предельная толщина сплошного ровного припайного льда, преодолеваемая ледоколом непрерывным ходом со скоростью 1,5-2 узла, при полной мощности, на глубокой воде, составляет 2,8 м.

Контрольно-измерительные приборы, произведенные в Томске заводом «Манотомь», будут надежно обеспечивать бесперебойную работу стратегически важных судов в суровых условиях Арктики.

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие М-3ВУКс, В-3ВУКс и МВ-3ВУКс предназначены для измерения жидкого, газообразного и водного раствора аммиака, сероводородосодержащих сред, газоводонефтяной эмульсии с температурой до плюс 90 °C, вязкостью от 10 до 300 сСт, содержанием Н2S и СO2 до 25% по объему каждого, нефти и нефтепродуктов с содержанием парафина до 10% весовых. Виброустойчивость приборов обеспечивается за счет заполнения полости корпуса полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-300 или ПМС-100р. Одобрены Российским Морским Регистром Судоходства. Приборы оптимальны для работы в суровых условиях Северного Ледовитого океана: измеряемая среда составляет от минус 50 до плюс 70 °C (по согласованию с заказчиком -от минус 50 до плюс 100 °С); допускается применение для измерения давления сред с температурой до плюс 200 °C. Впечатляет и диапазон температуры окружающей среды, в которой может работать манометр, — от минус 70 до плюс 60 °C.

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП3А-Кс, ВП3А-Кс и МВП3А-Кс предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления углеводородного газа и водогазонефтяной эмульсии с содержанием сероводорода (Н2S) и углекислого газа (СO2) до 25% объемных каждого, неорганических солей и парафина до 10% весовых. Приборы в безопасном корпусе имеют дополнительную защитную перегородку между циферблатом и измерительной системой, выдуваемую заднюю стенку и безопасное стекло. Температура окружающей среды — от минус 70 до плюс 60 °C, измеряемой среды — от минус 50 до плюс 100 °C; допускается их применение для измерения давления сред с температурой до плюс 200 °C.

Все приборы полностью создаются на единых промышленных площадях завода «Манотомь» в городе Томске, проходя полный производственный цикл — от изготовления всех комплектующих деталей до сборки и поверки.

Продукция томского манометрового завода «Манотомь», который специализируется на выпуске контрольно-измерительных приборов более 81 года, и имеет официальный статус российского производителя (выдано заключение Минпромторга), зарекомендовала себя с самой положительной стороны при работе во всех сферах промышленности и в различных климатических условиях, в том числе за Северным полярным кругом.