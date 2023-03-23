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Производство

В Москве запустили производство полотна для воздушных фильтров

Производитель «Монтем» начал серийное производство полотна для гофрированных воздушных фильтров, которые устанавливаются в салоне автомобиля.

 © www.mos.ru

Разработанные полотна производятся из 100% синтетического сырья.

«Оптимально подобранное сырье для изготовления материала позволяет достигнуть высокого уровня фильтрации, а правильно подобранная жесткость полотен и плотность намотки минимизируют затраты при производстве фильтровых кассет. Все указанные свойства делают конечную продукцию конкурентоспособной на потребительском рынке», — уточнила генеральный директор компании.

При пройденном машиной расстоянии в 100 км фильтры способны очистить до 110 кг воздуха.

Столичный производитель планирует выпускать около 80 тонн полотна в год.
Источник: https://www.mos.ru/news/item/121412073/

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  • SupersonicAir SupersonicAir
    23.03.2320:21:18

    Превосходно! Спасибо за труд! Это отличная новость    

    #1260324
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