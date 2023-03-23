В Москве запустили производство полотна для воздушных фильтров
Производитель «Монтем» начал серийное производство полотна для гофрированных воздушных фильтров, которые устанавливаются в салоне автомобиля.
Разработанные полотна производятся из 100% синтетического сырья.
«Оптимально подобранное сырье для изготовления материала позволяет достигнуть высокого уровня фильтрации, а правильно подобранная жесткость полотен и плотность намотки минимизируют затраты при производстве фильтровых кассет. Все указанные свойства делают конечную продукцию конкурентоспособной на потребительском рынке», — уточнила генеральный директор компании.
При пройденном машиной расстоянии в 100 км фильтры способны очистить до 110 кг воздуха.
Столичный производитель планирует выпускать около 80 тонн полотна в год.
Источник: https://www.mos.ru/news/item/121412073/
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23.03.2320:21:18