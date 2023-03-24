В Московской области запущена первая очередь крупного тепличного комплекса

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Первую очередь крупного тепличного комплекса запустили в подмосковном Воскресенске.

Впервые в Московской области вводится в эксплуатацию сразу 35 га закрытого грунта — для Подмосковья это рекорд.

Инвестиции составили 14,5 млрд рублей, создано более 600 рабочих мест.

После ввода второй очереди в 2025 году в Воскресенске планируют ежегодно выращивать около 27 тыс. тонн овощей — томаты, огурцы, листовой салат. Это позволит Подмосковью поконкурировать за 1 место по выращиванию овощей закрытого грунта в стране. Пока оно за Липецкой областью.

© vos-mo.ru

ТК «Подмосковье» частично начал свою работу ещё в прошлом году. В 2022-м здесь произвели более 5,1 тыс. тонн овощей, а с начала 2023-го — ещё свыше 2 тыс. тонн. На комбинате применяются современные технологии выращивания. Многие процессы автоматизированы.

«Теплицы оснащены системами досвечивания, зашторивания, имеются энергосберегающий и солнцезащитный экраны. У нас своя система отопления: нижний обогрев, труба роста, верхний обогрев и снеговая труба. Рекреационная система дает возможность в автоматическом режиме задавать параметры по стратегии полива. Каждое растение дозированно получает свой питательный раствор, — рассказала главный агроном ТК „Подмосковье“ Светлана ШИШКИНА. — У нас строго биологический метод защиты растений. Для таких вредителей, как белокрылка, тля, трипс мы используем хищного клопа энтомофаг макролофус. Заселяем его с момента выращивания рассады, подкармливаем и когда он вырастает, то начинает поедать насекомых. Благодаря этому нам не приходится применять химические средства. А для качественного опыления применяем шмелей».

В планах компании построить в 2025 году селекционно-семеноводческий центр в Раменском г. о. Он позволит снизить импортозависимость от голландских семян.

С 2014 года в Подмосковье реализовали 12 крупных тепличных проектов. Благодаря этому регион поднялся с 36 на 2 место в России по выращиванию овощей в закрытом грунте. Производство увеличилось более чем в 10 раз, а площадь теплиц увеличилась с 26 до 221 га.

В прошлом году в эксплуатацию ввели 3 очередь комплекса ООО «Луховицкие овощи». Всего в 2022 году в теплицах Подмосковья собрали 114 тыс. тонн овощей. Большее количество собрали только в Липецкой области.

В этом году планируют собрать около 160 тыс. тонн продукции, что больше на 40% по сравнению с предыдущим годом.

© vos-mo.ru

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ООО «ТК «Подмосковье» входит в структуру агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» — одного из крупнейших в России по производству экологически чистых овощей закрытого грунта. Он делает ставку на полную автономность как в выращивании овощей — от посева семян до прилавка, так и в организации производства, инфраструктуре.

У холдинга есть тепличные комплексы в Московской, Липецкой, Тульской, Курской, Воронежской, Ленинградской областях, Кабардино-Балкарской республике, Ставропольском крае. Их общая площадь — 500 га. К 2025 году она увеличится еще почти на 300 га, в регионах будет создано более 9000 высокооплачиваемых рабочих мест, а объем годовой производимой продукции превысит 400 тыс. тонн.