КАМАЗ обновляет пассажирский транспорт Подмосковья

© rostec.ru

Общественный транспорт Подмосковья ждет масштабное обновление: КАМАЗ поставит в область более 400 автобусов городского и пригородного назначения. Первая партия автобусов уже вышла на маршруты с самым большим пассажиропотоком.

В январе 2023 года КАМАЗ выиграл два аукциона на поставку автобусов для АО «Мострансавто» — крупнейшего пассажироперевозчика Подмосковья. Согласно первому контракту челнинское предприятие должно было организовать поставку 80 городских автобусов и 329 пригородных транспортных средств — согласно второму.

Городские автобусы НЕФАЗ-5299-40-52 по первому контракту уже вышли на маршруты. Жители девяти районов Подмосковья, в том числе Одинцовского округа, могут самостоятельно оценить современные транспортные средства большого класса. Пассажировместимость техники — 105 человек, мест для сиденья — 29. «НЕФАЗы» оснащены всеми необходимыми сегодня устройствами и системами: кондиционером, видеонаблюдением, электронными маршрутоуказателями и валидаторами для бесконтактной оплаты проезда.

Технические решения также обеспечивают доступность общественного транспорта для маломобильных пассажиров: специально оборудованные места с креплениями для инвалидных колясок, механическая аппарель, а также система книлинг, позволяющая снизить высоту автобуса на остановках.

Для Подмосковья автобусы выполнены в фирменной окраске транспорта области — основного белого цвета и полос желтого и темно-серого цветов, расположенных на боковых сторонах кузова.

Как отмечает директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров, заключение контракта с «Мострансавто» позволило автогиганту выйти на высококонкурентный транспортный рынок Московской области и увеличить территорию присутствия в регионе.

«Это знаковое для нас событие, поскольку продукция компании впервые будет задействована для пассажирских перевозок в пригородном сообщении и на маршрутах городов Подмосковья. Я надеюсь, что жители Московской области по достоинству оценят новые современные автобусы «НЕФАЗ», — сказал Самат Саттаров.

Уже началась досрочная поставка пригородных автобусов, нисколько не уступающих по удобству тем, что уже развозят жителей области. Модернизированная пассажирская техника не так давно пополнила линейку компании — впервые рестайлинговый пригородный автобус НЕФАЗ смогли увидеть на Международной выставке BW Expo-2022. От модели прошлого поколения НЕФАЗ отличает наличие накопительной площадки и аппарели для перевозки маломобильных пассажиров. Модель комплектуется автоматической коробкой передач и независимой передней подвеской, что обеспечивает плавность хода, комфорт и маневренность. Неизменным остается экологичность и безопасность, последнее обеспечивается прочным стальным каркасом кузова с боковыми панелями из композитного материала, которые гарантируют высокий эксплуатационный ресурс и пассивную безопасность. Еще один приятный бонус для поездок в пригородных рейсах — увеличение количества отопителей в салоне. Теперь их пять, а значит, что даже в самые сильные морозы пассажиры будут в тепле.

Каждый день на общественном транспорте в Подмосковье ездит 2 млн человек. Этот немалый показатель обязывает перевозчиков регулярно обновлять автобусный парк, КАМАЗ, в свою очередь, выступает как поставщик современного транспорта и гарант качественного сервиса.