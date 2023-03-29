Кормосмесители производства компании Профидтех (Московская область)

Основой деятельности нашей компании является производство высокоэффективной и надёжной кормоприготовительной техники, которая может успешно работать в самых тяжёлых условиях эксплуатации. Высокопроизводительные смесители-кормораздатчики (с функцией измельчения рулонных материалов) производства ООО «Профидтех» отличается простотой в эксплуатации и долговечностью в работе — качествами, так необходимыми на отечественных фермах.

Важным аспектом работы смесителей кормов производства является быстрое и эффективное измельчение кормовых ингредиентов.

Согласно общепринятым зоотехническим нормам, что высокопродуктивному крупнорогатому молочному скоту в сутки необходимо около 40 кг готового корма, т. е. за 1 цикл кормления животное съедает примерно 20 кг, в 1 кубе содержится 360 кг готовой смеси, следовательно, самый маленький кормосмеситель PFT 1-08 способен накормить около 145 коров.

Продавец заявляет, опираясь на отзыв клиента! что 8-кубовый миксер без проблем справляется с раздачей корма аж для 400 голов!

Стандартное время от загрузки сырья до раздачи готового корма около 40 минут, а значит 1 цикл кормления 400 голов 8-кубовым миксером займет порядка 4 часов! По зоотехническим стандартам кормление крупного рогатого скота осуществляется двумя циклами — 2 раза в день, выходит, что на непрерывную работу кормосмесителя уйдет уже целых 8 часов.

Количество топлива, которое необходимо трактору, нерационально потраченное рабочее время оператора и испытываемый колоссальный кормовой стресс животными — весьма сомнительная «экономия», которая через очень короткое время перерастет в огромные убытки.

Как видно из анализа — арифметика довольно простая, но важность правильного подсчёта довольно трудно переоценить, ведь это залог здоровья животных, а значит повышение производительности и прибыльности Вашего дела!

чтобы максимально правильно подобрать модель и объем кормораздатчика необходимо учитывать следующее:

— Поголовье;

— Условия дорожного покрытия;

-Расстояние между кормохранилищем и животноводческим помещением.

Основываясь на условиях, необходимых для нормального функционирования фермерского хозяйства, наши инженеры-конструкторы разработали ряд кормосмесителей различной вместимости с несколькими видами подвесок, что позволяет подобрать оптимальный вариант именно для ВАШЕЙ фермы, чтобы максимально облегчить ВАШ ежедневный труд и снизить затраты на обслуживание.

Неправильный подбор кормосмесителя, зачастую в сторону уменьшения объёма и, как кажется, экономии, на самом деле ведет к повышенному износу вашего трактора, значительным затратам ГСМ, неэффективному использованию времени операторов, а также к снижению производительности и жизненного цикла вашего поголовья!

Размерный ряд наших кормораздатчиков варьируется от 8м3 до 45м3.

Машины под торговой маркой PFT разрабатываются на трёх видах подвески, в зависимости от необходимой вместимости и особенностей ландшафта фермерского хозяйства клиента.

1. С одним шнеком, объемом 8,10,12 м3

1,1 одна ось на мосту(без рессор)

1,2 одна ось с рессорной подвеской

Одноосные кормораздатчики малого объёма 8,10,12 м3 с 1 шнеком, для организации кормления КРС численностью от 140 до 220 голов за 1 цикл смешивания.По желанию заказчика возможно изготовление кормосмесителей на усиленной рессорной подвеске — для плохих дорог.

2. С двумя шнеками,объемом 12 ,14 м3

2,1 одна ось на мосту(без рессор)

2,2 одна ось с рессорной подвеской

Одноосные кормораздатчики малого объёма 12,14 м3 с двумя шнеками на усиленной рессорной подвеске для организации кормления КРС численностью от 220 до 260 голов за 1 цикл смешивания.

3. С двумя шнеками,объемом 18,22,24 м3

3,1 тандемная шагающая ось

3,2 две оси с рессорной подвеской (одна ось поворотная)

Двухосные кормораздатчики объёмом 18,22,24 м3 с двумя шнеками, для организации кормления КРС численностью от 320 до 440 голов за 1 цикл смешивания.По желанию заказчика возможно изготовление с рессорной подвеской (1 ось поворотная)

4. С тремя шнеками, объемом 29,35, м3

4,1 тандемная шагающая ось

4,2 две оси с рессорной подвеской (одна ось поворотная)

Двухосные кормораздатчики на тандемной шагающей оси большого объёма (29, 35 м3 )с 3 шнеками, для организации кормления КРС численностью от 500 до 650 голов за 1 цикл смешивания.По желанию заказчика возможно изготовление с усиленной рессорной подвеской- для плохих дорог.

5. С тремя шнеками, объемом 45 м3

5,1 три оси с рессорной подвеской (две оси поворотные)

Трёхосный кормораздатчик с усиленной рессорной подвеской (2 ось поворотные) большого объёма (45 м3 ) с 3 шнеками, для организации кормления КРС до 800 голов за 1 цикл смешивания.

6. Стационарный кормосмеситель любого обьема из вышеперечисленных

у таких моделей нет ни колес, ни осей, ни рессор, для мясных и молочных ферм. Объемом 14,20,30,45 м3

Возможно изготовление нестандартных кормосмесителей по размерам ВАШЕГО животноводческого помещения.

Также, компания ООО «Профидтех.ру» имеет возможность производить нестандартные кормораздатчики по размерам ВАШЕГО животноводческого помещения, что является несомненным плюсом на рынке России, ведь мы, как никто другой, понимаем, что фермерские помещения не всегда соответствуют единым стандартам и не имеют одинаковых условий ландшафта. Наша задача — Ваш комфорт и процветание любимого дела!