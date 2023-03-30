В Канском сосудистом центре открылся новый блок с высокотехнологичным оборудованием

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29 марта в сосудистом центре Канской межрайонной больницы открылся новый блок с дополнительным оборудованием. По нацпроекту «Здравоохранение» здесь были установлены ангиографический комплекс и компьютерный томограф общей стоимостью более 89 млн. рублей.

Для размещения нового оборудования за счёт краевого бюджета к больнице был пристроен дополнительный блок — модульное здание стоимостью более 44 млн. рублей. В целом на оснащение и строительство модуля было направлено порядка 150 млн руб. из федерального и краевого бюджетов. Теперь сосудистый центр оснащён 2 томографами и двумя ангиографами, это поможет обеспечить бесперебойную работу по спасению пациентов, а также расширит объём плановой помощи — здесь будут стентировать сосуды нижних конечностей.

Первую операцию и мастер-класс для врачей на новом оборудовании по хирургическому лечению ишемии нижних конечностей провел руководитель сети региональных сосудистых центров, главный внештатный специалист по рентгенваскулярной диагностике и лечению, ректор КрасГМУ Алексей Протопопов.

Сосудистый центр Канской межрайонной больницы обслуживает пациентов из 9 районов общей численностью населения более 280 тыс. человек. Жители восточной группы получают здесь высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая в краевой центр. В 2022 году в центре было выполнено 386 стентирований и 888 диагностических коронароангиографий.

Напомним, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в крае создана и работает сеть сосудистых центров. На сегодняшний день в круглосуточном режиме действует 12 сосудистых центров для оказания специализированной медицинской помощи. В год в таких центрах выполняется более 6,5 тысяч оперативных вмешательств пациентам с острым инфарктом миокарда, до 12 тысяч диагностических исследований сосудов сердца. В конце 2022 года высокотехнологичная методика стентирования на артериях нижних конечностей была внедрена в сосудистом центре Лесосибирский межрайонной больницы.

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