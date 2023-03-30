Сертификат типа вертолёта Ми-171А2 прошёл валидацию в ОАЭ
Главное управление гражданской авиации Объединённых Арабских Эмиратов валидировало 28 марта сертификат типа вертолёта Ми-171А2, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
Получение данного документа является результатом совместной работы Росавиации и ГУ ГА Арабских Эмиратов в рамках подписанной 15 марта 2023 года рабочей договоренности по лётной годности вертолёта Ми-171А2, а также Меморандума о договорённости в области лётной годности от 29 июля 2021 года.
Валидированный сертификат типа вертолёта Ми-171А2 открывает дополнительные экспортные перспективы для отечественной гражданской вертолётной техники за рубежом, заявили в российском ведомстве.
Ми-171А2 — многоцелевой вертолёт тяжёлого класса разработки АО «НЦВ Миль и Камов» холдинга «Вертолёты России». Может выполнять поисково-спасательные, медицинские, транспортные операции, тушить пожары или перевозить пассажиров.
- Многоцелевой вертолет Ми-171А2 сертифицирован во Вьетнаме
- Подписан контракт на поставку двух вертолётов Ми-171А2 в Перу
- Заключен контракт на поставку двух Ми-171А2 в Бангладеш