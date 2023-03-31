Приборостроительная компания «ЭМИС» модернизировала свой вихревой расходомер «ЭМИС-ВИХРЬ 200», который по функциональным возможностям сравнился с ведущими импортными аналогами. Новая версия вихревого расходомера «ЭМИС-ВИХРЬ 200» получила встроенные датчики давления и температуры (Описание типа СИ (№ 86309-22 от 29 июля 2022 года). При этом теперь межповерочный интервал «ЭМИС-ВИХРЬ 200» составляет 5 лет! Добавим, что поверку расходомера можно осуществлять без снятия с трубопровода и без остановки технологического процесса.

Новое конструктивное исполнение прибора «3 в 1» позволяет выполнять задачи комплекса учета газа, пара или жидкости. Преимуществом же является тот факт, что все датчики расположены не отдельно на трубе, а встроены в проточную часть расходомера и являются с ним единым средством измерения. При этом, в соответствии с утвержденным ОТ СИ и методикой поверки, межповерочный интервал 5 лет распространяется и на сам расходомер, и на входящие в его состав преобразователи давления и температуры! Такое техническое решение, именно с 5-летним межповерочным интервалом, на сегодняшний день является уникальным! В числе дополнительных преимуществ — экономия на кабелях, внешнем вычислителе, монтажных устройствах и прямых участках.

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Конструктивно «ЭМИС-Вихрь 200» («3 в 1») может быть:

— со встроенным преобразователем температуры (аналог Rosemount 8800 с функцией MultiVariable, Optiswirl 4200, Prowirl F200, Prowirl R);

— со встроенным преобразователем температуры и датчиком давления на корпусе первичного преобразователя (аналог Rosemount 8800, Prowirl F 200, Prowirl R от Endres+Hauser, Optiswirl 4200 от Krohne);

— с преобразователем температуры и датчиком давления на корпусе первичного преобразователя.

Встроенный преобразователь температуры расположен в сенсоре изгибающего момента в проточной части прибора, внешний — монтируется на корпусе расходомера.

Датчик давления крепится к стойке расходомера с помощью кронштейна. При его монтаже на проточную часть используются трубка отбора давления и клапанный блок. Данные о температуре и давлении измеряемой среды передаются в электронный блок вторичного преобразователя счетчика-расходомера, который в соответствии с аттестованными алгоритмами вычисляет:

массу пара и воды по ГСССД МР 147-2008;

объемный расход в стандартных условиях азота, кислорода, аргона, ацетилена, водорода и диоксида углерода по ГСССД МР 134-2007;

объемный расход воздуха в стандартных условиях по ГСССД 8-79;

а также приводит расход природного газа и попутного нефтяного газа (ПНГ) к стандартным условиям в соответствии с методиками ГОСТ Р 8.662-2009, ГОСТ 30319.2-2015, ГОСТ 30319.3-2015 и ГСССД МР 113-03 соответственно. При этом следует обращать внимание на ограничения по давлению и температуре измеряемой среды, предусмотренные алгоритмами ГСССД и ГОСТ.

Отметим, что аттестация алгоритмов вычисления массы воды и пара и приведения объемного расхода природного газа и ПНГ к стандартным условиям в рамках описания типа средства измерения была реализована еще в 2020 году. Исполнение прибора с расширенной версией электронного блока со встроенным вычислителем и возможностью осуществления измерений и последующих вычислений без внешнего корректора (контроллера) оказалось востребованным заказчиками. Теперь прибор получил модернизированную версию «3 в 1» со встроенными датчиками давления и температуры.