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Новые заводы и цеха

В Волгоградской области начали строить завод по производству нержавеющего проката

 © www.volgograd.ru

Первую колонну в основание будущего комплекса по производству плоского нержавеющего проката установили сегодня в Волгоградской области.

Реализация масштабного проекта РНК — ещё один важный шаг к созданию в Волгоградской области центра компетенций по производству нержавеющих сталей. В регионе будет построен современный комплекс, выпускающий востребованную на внутреннем и внешнем рынках продукцию.

Новый завод займёт площадь около 60 га, мощность предприятия составит до 500 тыс. тонн плоского нержавеющего проката в год. Строительство цеха холодной прокатки планируется в период с 2023 по 2025 год, а цехов горячей прокатки и электросталеплавильного — в период с 2024 по 2026 год.
Источник: https://www.volgograd.ru/gubernator/tekush/456799/

Волгоградская область, нержавеющая сталь, металлургия
  • Nelton Nelton
    31.03.2318:41:23

    0,5 млн т нержавейки — это весьма серьезно.

    Россия на 70-80 процентов использует нержавеющую сталь зарубежного производства. Она применяется в машиностроении, производстве бытовой техники, товаров народного потребления (кастрюли, ложки, вилки), сантехники, электрооборудования, оборудования для пищевой промышленности, труб и нужд военно-промышленного комплекса.

    В минувшем году поставки в Россию нержавеющей стали сократились на 19,6 процента, до 372 тысяч тонн.

    https://lenta.r...23/02/17/upalo/

    т.е. эти 500 тыс полностью закрывают все российское потребление, да еще и на экспорт останется.

    #1260645
    • Alexander V Alexander V
      31.03.2318:48:36

      Вряд ли на экспорт останется. Скорее увеличат производство конечной продукции.

      #1260647
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    31.03.2320:25:27

    Выпуск нержавейки уже хорошо вырос в начале года — на 44%.

    Отредактировано: Сергей Котенко~20:25 31.03.23
    #1260651
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