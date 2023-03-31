В Волгоградской области начали строить завод по производству нержавеющего проката

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Первую колонну в основание будущего комплекса по производству плоского нержавеющего проката установили сегодня в Волгоградской области.

Реализация масштабного проекта РНК — ещё один важный шаг к созданию в Волгоградской области центра компетенций по производству нержавеющих сталей. В регионе будет построен современный комплекс, выпускающий востребованную на внутреннем и внешнем рынках продукцию.

Новый завод займёт площадь около 60 га, мощность предприятия составит до 500 тыс. тонн плоского нержавеющего проката в год. Строительство цеха холодной прокатки планируется в период с 2023 по 2025 год, а цехов горячей прокатки и электросталеплавильного — в период с 2024 по 2026 год.