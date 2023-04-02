В Калининградской области стартовало производство новой модели светодиодов на основе 10 кристаллов

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В Калининградской области стартовало производство новой модели светодиодов под брендом GS LED, выполненной на основе 10 кристаллов. Светодиоды отличает улучшенная энергоэффективность и повышенная светоотдача — до 215 лм/Вт. Также они соответствуют стандартам уличного освещения как по энергоэффективности, так и по качеству света.

Решение разрабатывалось для уличных светильников, промышленного и уличного освещения, где важно соблюдать нормируемые условия освещенности.Светодиоды GS LED разрабатываются и производятся холдингом GS Group на базе предприятий инновационного кластера «Технополис GS» в Калининградской области. Здесь выполняются все технологические операции, необходимые для признания светодиода российским: производство корпуса и корпусирование светодиода, проведение контрольных испытаний. Мощности позволяют выпускать до 145 млн единиц продукции — это крупнейшее производство светодиодов в РФ.