В Ленинградской области открыт завод по переработке полимерных отходов

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Корпорация «Технониколь» ввела в Ленинградской области в эксплуатацию завод по вторичной переработке полистирола, который будет ежегодно перерабатывать до 6,5 тыс. тонн полимерных отходов.

«Завод ежегодно будет превращать во вторичную гранулу до 6,5 тыс. тонн полимерных отходов (или в переводе в натуральные величины — более 400 млн вспененных подложек для овощей и фруктов)», — сообщили в пресс-службе. На заводе будут перерабатывать рыбные ящики, вспененные подложки для продуктов, упаковки пенопласта без антипирена, обрезки экструдированного полистирола, а также полимерные флаконы, крышки, бутылки, трубы, пленки, поддоны и детали автокомпонентов. Впоследствии из них будут производиться дорожные плиты, профилированные мембраны и битумные кровельные материалы.

Суммарный объем инвестиций в строительство завода и запуск новых мощностей составит, по данным пресс-службы, 480 млн рублей.

«Перерабатывая пластики, мы не только убираем отходы с улиц, но и экономим природные ресурсы. Для производства полимеров требуется большое количество невозобновляемых ресурсов — нефти и газа. Но если изделие уже выпущено и однократно использовано, то повторно сформировать из него гранулу — менее затратный процесс, на который требуется меньше 10% от той энергии, которая была затрачена на производство первичного материала», — цитирует пресс-служба совладельца и управляющего партнера компании Сергея Колесникова.

Корпорация «Технониколь» — международный производитель строительных материалов и систем. Включает более 60 производственных площадок, 20 учебных и шесть научных центров. Как ранее сообщал ТАСС, выручка компании в 2022 году составила 179 млрд рублей.

В 2023-2024 годы предприятие планирует также запустить линию мойки и переработки изделий из полиэтилена и полипропилена.