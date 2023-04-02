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Новые заводы и цеха

В Ленинградской области открыт завод по переработке полимерных отходов

 © tass.ru

Корпорация «Технониколь» ввела в Ленинградской области в эксплуатацию завод по вторичной переработке полистирола, который будет ежегодно перерабатывать до 6,5 тыс. тонн полимерных отходов.

«Завод ежегодно будет превращать во вторичную гранулу до 6,5 тыс. тонн полимерных отходов (или в переводе в натуральные величины — более 400 млн вспененных подложек для овощей и фруктов)», — сообщили в пресс-службе. На заводе будут перерабатывать рыбные ящики, вспененные подложки для продуктов, упаковки пенопласта без антипирена, обрезки экструдированного полистирола, а также полимерные флаконы, крышки, бутылки, трубы, пленки, поддоны и детали автокомпонентов. Впоследствии из них будут производиться дорожные плиты, профилированные мембраны и битумные кровельные материалы.

Суммарный объем инвестиций в строительство завода и запуск новых мощностей составит, по данным пресс-службы, 480 млн рублей.

«Перерабатывая пластики, мы не только убираем отходы с улиц, но и экономим природные ресурсы. Для производства полимеров требуется большое количество невозобновляемых ресурсов — нефти и газа. Но если изделие уже выпущено и однократно использовано, то повторно сформировать из него гранулу — менее затратный процесс, на который требуется меньше 10% от той энергии, которая была затрачена на производство первичного материала», — цитирует пресс-служба совладельца и управляющего партнера компании Сергея Колесникова.

Корпорация «Технониколь» — международный производитель строительных материалов и систем. Включает более 60 производственных площадок, 20 учебных и шесть научных центров. Как ранее сообщал ТАСС, выручка компании в 2022 году составила 179 млрд рублей.

В 2023-2024 годы предприятие планирует также запустить линию мойки и переработки изделий из полиэтилена и полипропилена.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/17411303?...gn=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru

экология, переработка отходов, Ленинградская область
  • Аlex М Аlex М
    03.04.2300:57:43

    Полистироловые подложки от фруктов и овощей хорошо, но из-под курицы — ее до сих пор пакуют в это, и даже делают дырочки в донышке чтобы вообще было невозможно их отмыть и дать в переработку. Это делают враги природы. Ну когда же запретят, есть же производители которые пакуют в 5 PP или хотя бы в PET жесткие подложки, или просто в полиэтиленовый пакет — отличный вариант, в чем проблема, почему не устраивает?

    И вопрос по теме: а например, купил вареники, написано C/PP Или C/PET — это нигде не берут в переработку. Опять же, в чем проблема паковать просто в PET пленку или 5 PP, есть 5% вареников которые пакуются в 5 PP и никто не умер — нормально держат заморозку такие пленки и можно переработать. Этот завод примет C/PP или C/PET?

    #1260690
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