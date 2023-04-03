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Производство

Белорусско-российское сборочное производство гусеничных тракторов открылось в Башкортостане

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2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-российское сборочное производство гусеничных тракторов открылось в Башкортостане. Об этом рассказала начальник управления внешнеэкономических связей комитета экономики Гомельского облисполкома Ирина Давыденко в проекте БЕЛТА «Страна говорит» на тему «День единения народов Беларуси и России».

Говоря о последних совместных проектах по промышленной кооперации между Гомельской областью и Россией, Ирина Давыденко отметила, что в марте этого года в Уфе открылось сборочное производство, где на базе машинокомплектов Мозырского машиностроительного завода производятся гусеничные тракторы «Фермер», которые потом будут продаваться башкирским потребителям. В октябре прошлого года был подписан протокол намерения о сотрудничестве. Белорусские предприятия также нашли точки соприкосновения, о которых не могли договориться дистанционно.

Соглашением предусмотрена поставка в 2023 году не менее 50 единиц машинокомплектов гусеничных тракторов с последующим увеличением объемов поставок до 100 единиц в 2024-2025 годах.

https://glavpah...tva-agrotehniki

Источник: https://www.belta.by/society/view/b...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Башкортостан, Уфа, Фермер, трактор, Гомель, Мозырский машиностроительный завод
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