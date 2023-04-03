В России завершились дорожные испытания нового шестиместного электромобиля Elecar 5E-Tigarbo

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Отечественный производитель электротранспорта «Тигарбо Эко» завершил дорожные испытания 100% локализованного шестиместного серийного электромобиля Elecar 5E-TIGARBO для пассажирских перевозок. Он может проезжать на одном заряде до 120 км и заряжаться от обычной 220-вольтовой розетки за 8 часов, сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе компании.

Производство электрокара налажено на собственном заводе «Тигарбо Эко», расположенном в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Отмечается, что благодаря отсутствию в нем импортных узлов и компонентов сроки его выпуска сократились в два раза.

Основное предназначение новинки — передвижение в парках, гостиничных комплексах, коттеджных поселках, на набережных, между объектами спортивной инфраструктуры и на других закрытых территориях с целью перемещения клиентов или семейных прогулок. При этом электромобиль сертифицирован и для обычной эксплуатации на дорогах общего пользования, его можно поставить на учет в ГИБДД.

Конструкция машины основана на модели Elecar 5E-TIGARBO 4+2. В отличие от предшественника, он на 100% состоит из отечественных компонентов: были замещены электродвигатель, редуктор, аккумулятор, а также другие узлы и агрегаты. Некоторые компоненты предоставляют российские партнеры, а такие вещи, как каркас, детали подвески и пластиковые элементы кузова «Тигарбо Эко» выпускает самостоятельно. Для этих целей завод оснащен роботизированными станĸами, лазерными установками и другим современным оборудованием.

Снаряженная масса шестиместного электрокара составляет всего 750 кг, а в движение он приводится 10-киловаттным электродвигателем (13,6 л.с.), который питается от батареи емкостью 116 А*ч. Цена и комплектации для него будут объявлены ближе к старту продаж.

«Мы рады представить новый полностью локализованный электромобиль. Ранее нам приходилось ожидать поставки комплектующих из Китая более двух месяцев. Благодаря применению отечественных компонентов нам удалось не только ускорить процесс производства новинки, но и в два раза снизить сроки проведения технического обслуживания и ремонта машины», — рассказал генеральный директор «Тигарбо Эко» Владлен Арушанов.

В дальнейшем «Тигарбо Эко» будет расширять модельный ряд электротранспорта. В частности, компания уже приступила к производству грузовой модели электрокара, которая может тянуть состав пассажирских прицепов, что особенно актуально для парковых зон. Также планируется создание электромобиля повышенной проходимостью для экстремального бездорожья.

Техническое обслуживание и ремонт электромобилей владельцы смогут осуществляться непосредственно на заводе «Тигарбо Эко», в сервисных центрах официальных дилеров и в любом другом автосервисе. Сотрудники завода в случае необходимости смогут проконсультировать сервисменов и дистанционно.

© avtonovostidnya.ru

Ранее сообщалось, что «Тигарбо Эко» приступил к испытаниям другого высоколокализованного электромобиля — двухместного Elecar TIGARBO GT-B. Его продажи планируется начать уже в апреле.