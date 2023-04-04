В Югре открыт первый в УрФО центр подготовки IT-кадров «Школа 21»

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3 апреля Сбер и правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры открыли в Сургуте школу программирования — «Школу 21». Новый кампус — первый в Уральском федеральном округе — станет точкой притяжения для всех желающих получить востребованное образование в сфере ИТ.

В Ханты-Мансийском автономном округе высокий спрос на цифровые кадры, поэтому «Школа 21» поможет правительству Югры предоставить жителям региона возможность бесплатно получить практические знания в ИТ-сфере, а также в целом повысить уровень цифровизации региона.

На первую волну обучения в Сургуте было подано более 3000 заявок из 33 городов России, среди них: Нефтеюганск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Омск, Челябинск и другие. Средний возраст абитуриентов — от 20 до 35 лет, заметно высокий процент женщин — 35%. Около 400 участников пройдут через отборочные интенсивы этой весной, один из них уже завершён, а второй стартует сегодня.

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Новый кампус «Школы 21» площадью больше трёх тысяч квадратных метров предоставляет 190 рабочих мест, более 750 участников смогут здесь обучаться. Здание школы оснащено современным оборудованием, с удобными зонами для обучения и отдыха. На время обучения участникам может быть предоставлено общежитие. Проект реализуется в рамках соглашений между правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Сбербанком и «Школой 21», предусматривающими создание в Сургуте Центра подготовки кадров в сфере информационных технологий.

Для справки

«Школа 21» — инновационный образовательный проект, который даёт возможность участникам от 18 лет бесплатно получить прикладные навыки в ИТ-сфере, а компаниям — специалистов высокой квалификации для цифровой трансформации региона. Добиться высокого качества образования позволяет уникальная образовательная методика — «равный равному» (без менторов, лекций и оценок, только индивидуальная или коллективная работа над проектами), — что способствует активному развитию не только цифровых, но и мягких навыков. На данный момент в трёх кампусах «Школы 21» по стране учится более 4100 человек из 70 регионов России. Более 1800 из них уже успешно трудоустроены в крупнейших ИТ-компаниях и стартапах России. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, результатов ЕГЭ, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем 50% человек участие в проекте — это первый опыт программирования.

Обучение проходит на собственной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развиваемым контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка. Для участия в отборочном этапе необходимо оставить заявку на сайте.

© kikonline.ru

© kikonline.ru

Фото предоставлено Сбером

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