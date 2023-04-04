В Приморье запустили крупный ЦОД

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Крупнейший центр обработки и хранения электронных данных запустили на территории ТОР «Надеждинская» — он стал первым таким объектом на Дальнем Востоке. Клиентами уже стали операторы сотовой связи, а в перспективе воспользоваться «облачным хранилищем» смогут любые крупные компании, которые хранят и обрабатывают большие массивы цифровой информации.

Центр обработки данных (ЦОД) Key Point в Надеждинском районе реализуется в две очереди. Первая — на 400 стоек со средним энергопотребление в 5 мегаватт — запущена в работу 1 февраля 2023 года. Вторую, такой же мощности, планируют построить на смежном участке и запустить через год. Общая стоимость проекта составляет 1,5 млрд рублей.

Новый ЦОД запущен совместно с «Билайн бизнес» (подразделение ПАО «ВымпелКом»), об этом сразу после открытия заявили в пресс-службе компании. Собственно первыми клиентами центра как раз стали операторы сотовой связи из «большой тройки»: в неё входят МТС, «Мегафон» и «Билайн». Среди прочего, в соответствии с «законом Яровой», такие компании с 2018 года обязаны хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения и видеозаписи, пересылаемые пользователями. Такой трафик традиционно называют «тяжёлым», причём «содержать» его операторы должны именно на территории России. Но предназначены созданные в Приморье мощности не только для них.

«Каждый из нас каждый день использует огромное количество разных сервисов и приложений, которые так или иначе потребляют данные — и их надо обрабатывать, хранить. Многим приложениям обработка должна быть доступна в онлайн-режиме. Соответственно, эти центры обработки данных должны быть максимально близки к потребителям — хоть компаниям, хоть физическим лицам. Цифровые технологии всё больше входят в нашу жизнь, количество данных, которые требуют обработки, каждый год примерно удваивается. Так что это просто жизненная необходимость — где-то всё это дело хранить и обрабатывать», — объясняет Евгений Вицер, генеральный директор компании Key Point.

Создатели нового дата-центра в ТОР отмечают, что он сопоставим по объёму хранения со всеми имеющимися на сегодняшний день мощностями Дальнего Востока. ЦОД прошёл сертификацию Uptime Institute по уровню надёжности инфраструктуры Trier III. Протокол испытаний состоит из более чем тысячи пунктов — чтобы их пройти, сотрудники центра на протяжении трёх дней по 14 часов попеременно отключали и «выводили из строя» системы электропитания, подключали автономные источники и пытались «положить» серверы. Но они выстояли, а ЦОД получил международный сертификат.

«ЦОД по сути — это крупный инфраструктурный объект, который должен быть в каждом крупном городе, — говорит Александр Мартынюк, один из основателей проекта. — Это место, где компании профессионально хранят свои данные и не переживают по поводу их доступности. Основная задача ЦОД — обеспечить доступность приложений, которые размещают здесь заказчики. Надёжность инфраструктуры точно должна быть не ниже, чем те сервисы, которые здесь размещены. Если говорить о тех заказчиках, для которых это критично, — то это онлайн-компании, государственные сервисы, банки, социальные сервисы, расчётные системы, страховые компании. Либо компании полного цикла — ретейл или логистика».

Центр работает безостановочно в режиме 24/7. Выглядит объект просто — два одинаковых модуля на 220 стоек с отдельными электрощитовыми, газовой системой пожаротушения как на современных судах, источниками бесперебойного питания, зоной подготовки оборудования и прочим. Административный блок на втором этаже, здесь будут следить за тем, как «бьётся сердце» ЦОДа.

Приморский центр станет флагманской площадкой, а в ближайшие пять лет такие центры должны появиться в 30 городах страны, в том числе в крупных городах Дальнего Востока. Не факт, что они будут такими же большими — всё зависит от спроса.