Цех цепей машинной вязки открылся на Белгородском ювелирном заводе

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Новый производственный цех, который включает в себя около 150 цепевязальных станков, открылся сегодня на базе Белгородского ювелирного завода.

Ежемесячно цепевязальное производство выпускает порядка 700 килограммов ювелирных изделий. Затем они поставляются во все регионы России, а также за границу — в страны ближнего и дальнего зарубежья. При этом общее число выпускаемых плетений достигает 126, более 30 видов из которых — эксклюзивные.

Инвестиции в новое производство составили около 300 млн рублей.

В эксплуатацию ввели новый цепевязальный станок, который изготавливает цепи плетения «Гарибальди» диаметром проволоки 0,35 мм.

Кроме того, высокая технологическая оснащенность позволяет:

Автоматизировать этапы изготовления ювелирных изделий высокого качества;

Сократить временные затраты на производство.

При этом разрывная нагрузка ювелирных цепей, производимых заводом, превышает нормы прочности по ГОСТ в семь раз.

Особое внимание при проектировании нового цеха уделили внутренней логистике. Благодаря этому удалось минимизировать время производства и сделать процесс изготовления цепей максимально эффективным и удобным для сотрудников.

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