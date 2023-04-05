Цех цепей машинной вязки открылся на Белгородском ювелирном заводе

Цех цепей машинной вязки открылся на Белгородском ювелирном заводе
Новый производственный цех, который включает в себя около 150 цепевязальных станков, открылся сегодня на базе Белгородского ювелирного завода.
Ежемесячно цепевязальное производство выпускает порядка 700 килограммов ювелирных изделий. Затем они поставляются во все регионы России, а также за границу — в страны ближнего и дальнего зарубежья. При этом общее число выпускаемых плетений достигает 126, более 30 видов из которых — эксклюзивные.
Инвестиции в новое производство составили около 300 млн рублей.
В эксплуатацию ввели новый цепевязальный станок, который изготавливает цепи плетения «Гарибальди» диаметром проволоки 0,35 мм.
Кроме того, высокая технологическая оснащенность позволяет:
- Автоматизировать этапы изготовления ювелирных изделий высокого качества;
- Сократить временные затраты на производство.
При этом разрывная нагрузка ювелирных цепей, производимых заводом, превышает нормы прочности по ГОСТ в семь раз.
Особое внимание при проектировании нового цеха уделили внутренней логистике. Благодаря этому удалось минимизировать время производства и сделать процесс изготовления цепей максимально эффективным и удобным для сотрудников.
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