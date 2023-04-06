Нацпроект «Образование»: Школы Тульской области получили новые автобусы
29 новых автобусов получило 29 школ в 16 муниципалитетах региона. Три автобуса предназначены для детей с ограниченными возможностями. В первую очередь автобусами обеспечили школы, где требуется замена устаревшего транспорта или открылся новый маршрут. Планируется, что суммарно они будут перевозить более 550 школьников.
С 2016 года по программе Минпромторга России в школы Тульской области поставлен 241 автобус. Всего школьный автопарк региона насчитывает 445 единиц транспорта, которыми пользуются более 9 тыс. детей.
Автобусы оборудованы кнопками экстренной связи с водителем, системой ГЛОНАСС, ограничителями скорости, багажными полками для ранцев и специальными ремнями безопасности.
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