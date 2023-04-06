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Авиация

ОДК автоматизирует контроль качества деталей авиационных двигателей

 © uecrus.com

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха внедрила новый способ люминесцентного контроля качества деталей авиационных двигателей с применением машинного зрения и нейросетевых технологий. Инновация рыбинского предприятия ОДК-Сатурн также позволила автоматизировать процесс оценки качества лопаток силовых установок и включает в себя использование передовых алгоритмов обработки изображений.

Новый способ автоматизированного люминесцентного контроля обеспечивает съемку всех поверхностей детали, поиск дефектов, расчет их геометрических характеристик, классификацию и определение годности изделия согласно нормативной документации. Данный способ позволяет выявлять все типы дефектов, в том числе трещины, корольки, спаи и др. Применение этого метода контроля в технологическом производственном процессе повышает точность и достоверность получаемых результатов.

 © uecrus.com

Дополнительным эффектом от применения данного способа является формирование «цифрового следа» изготавливаемой продукции, который позволит проводить ретроспективную аналитику производственного процесса с целью его оптимизации.

«Мы активно отрабатываем различные варианты применения машинного зрения именно для контроля качества продукции. Использование алгоритмов обработки изображений и нейросетевых технологий прошло проверку и доработку на специально созданном опытном стенде. Применение технологии машинного зрения на нашем производстве кратно увеличивает пропускную способность участка контроля и снижает требования к персоналу», — отметил директор по информационным технологиям ОДК-Сатурн Евгений Алексеев.

За эту разработку ОДК-Сатурн отмечено золотой медалью Международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед 2023». Также в «копилке» рыбинских моторостроителей бронзовая награда. Авторы проектов: Евгений Алексеев, Александр Сорокин, Алексей Ломанов, Валерий Корнейчук, Дмитрий Котляр, Евгений Медведев, Александр Каленов, Иван Кривденко. Международная федерация ассоциаций изобретателей (IFIA) отметила заслуги руководителя направления по работе с интеллектуальной собственностью предприятия ОДК-Сатурн Дениса Пиотуха.

Ранее сообщалось, что Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха удостоена наивысшей награды Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2023» — Гран-при «Золотой Архимед». Приз присужден за комплекс передовых запатентованных инновационных решений во всех основных сегментах двигателестроения.

Всего Объединенная двигателестроительная корпорация удостоена 11 медалей: 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых. О признании инноваций ОДК на международном уровне свидетельствуют главный приз ˗ Гран-при Салона «Золотой Архимед» и специальная награда Всемирной ассоциации изобретательства и интеллектуальной собственности (WIIPA) за разработку филиала корпорации — НИИД.
Источник: https://www.uecrus.com/rus/presscenter/odk_news/?ELEMENT_ID=3804

ОДК, Сатурн, качество
  • Nelton Nelton
    06.04.2316:08:03

    Жирнющщий плюс и прям чепчики вверх!

    Сколько перспективных технологий так и не вышло на должный уровень, проваливаясь именно на качестве компонентов!

    Вот по всему Ростеху внедрять, и на сторону предлагать!

    #1260837
    • Нет аватара termometrix
      06.04.2316:58:22

      Контроль качества — это целая наука, лучше внедрять не только международно признанные системы, но и отечественные российские разработки в области контроля качества.

      В Советском Союзе был разработан теоретико-математический аппарат в теории надежности и теории надежности технических систем, его создателями были известные советские математики МГУ и АН СССР, академики Гнеденко и Хинчин. Их учебники и по сей день остаются настольной книгой для инженеров и специалистов в этой области.

      #1260840
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