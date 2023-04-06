«Красная Кузница» приступила к строительству второго пассажирского судна

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Судоремонтный завод «Красная Кузница» — архангельский филиал АО «Центр судоремонта «Звёздочка» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) приступил к сборке корпуса второго пассажирского судна проекта РЕГК.126.

Строительство началось с формирования носовой части корпуса, детали для которой изготавливаются здесь же в третьем пролёте блока цехов. На следующем этапе постройки будет собрана кормовая часть и произведена её стыковка с носовой.

Технологический цикл отработан на строительстве первого судна, корпус которого переведён на низкий стапель. После прохождения контроля сварных швов наружной обшивки заводским ОТК и специалистов Российского речного регистра корабелы приступят к формированию салона и рулевой рубки.

Всего «Красная Кузница» построит четыре судна данной серии. Три — для комфортного и безопасного сообщения жителей островных территорий Архангельска (по 100 мест), одно — для левобережья Онеги (65 мест).

Закладка головного судна проекта РЕГК.126 на верфи состоялась 29 июня 2022 года — в День кораблестроителя. Характеристики судна: длина — 28,40 м, ширина — 6,70 м, водоизмещение — 230,4 куб. м, скорость — 12 узлов.

Заказчиками выступили АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» и ГБУ Архангельской области «Региональная транспортная служба». При разработке проекта были учтены современные требования комфорта и безопасности, а также климатические особенности региона.

Средства на строительство выделяются в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», а финансирование осуществляется в рамках Программы лизинга морских и речных гражданских судов АО «ОСК» при непосредственном участии Минпромторга России.