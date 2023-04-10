Новую амбулаторию открыли в Бахчисарайском районе Крыма

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В селе Долинное Бахчисарайского района торжественно открыли новую амбулаторию для 3,3 тысяч человек. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Миллет» с церемонии открытия.

Проект получился масштабный, для сельского поселения это очень хорошее приобретение… Это часть той большой работы по здравоохранению, которую власти Крыма ведут, начиная с 14-го года.

В новой амбулатории смогут обслуживаться более 3,3 тыс человек, из которых порядка 600 — дети, в том числе из близлежащих сёл.