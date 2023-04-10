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Амурский ГПЗ в марте 2023 года

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/lMnN0zfm9r8

Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к началу апреля 2023 года составил 88,6%.

На 1-й и 2-й технологических линиях Амурского ГПЗ проведены мероприятия по совершенствованию систем безопасности лицензионных установок. В том числе завершены работы по монтажу и наладке дополнительного сверхнормативного количества стационарных датчиков контроля загазованности, смонтированы датчики контроля осевого усилия элементов крепления криогенных фланцевых соединений.

На 3-й линии на холодном блоке основной установки газоразделения установлено дополнительное оборудование системы пожаротушения. Завершен монтаж сверхчувствительной динамической лазерной системы обнаружения утечек метана, а также монтаж и наладка расширенной системы технологического видеонаблюдения.

На 4-й линии ведется монтаж систем электрообогрева трубопроводов, финальная сборка статического оборудования, тарировка предохранительного клапана, контурные тестирования КИПиА. На газоперекачивающих агрегатах «Ладога» № 7 и № 8 ведутся предпусконаладочные работы по шахтам выхлопа и подсистемам вспомогательных трубопроводов, маслопромывка. На Установке осушки и удаления примесей ведутся сборка, сварка и монтаж трубопроводов, электромонтажные работы.

На 5-й линии ведутся испытания на прочность и плотность, продувка трубопроводов, работы по обратной сборке трубопроводов. На подстанциях установок выделения этана, ШФЛУ и азотно-гелиевой смеси и тонкой очистки и сжижения гелия ведутся пусконаладочные работы на закрытых распределительных устройствах, электромонтажные работы на подстанции, монтаж систем вентиляции в компрессорной и электромонтажные работы.

На 6-й технологической линии проводится монтаж огнезащитного экрана из сэндвич-панелей и металлоконструкций.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AH2IblRtcb0

Амурская область, Амурский ГПЗ, ГазпромпереработкаБлаговещенск
  • Нет аватара termometrix
    10.04.2317:54:00

    Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к началу марта 2023 года составил 88,38%

    К сожалению,прогресс строительства комбината идет слишком медленно.

    #1260975
    • Аlex М Аlex М
      11.04.2300:02:20

      Там идет замена оборудования на отечественное, это ведь поменяло сроки?

      #1260984
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