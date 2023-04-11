ГАЗ Соболь НН (ГАЗ Соболь Нижний Новгород) в грузовой версии

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К дилерам ГАЗа по всей России поступил Соболь НН в новой модификации — бортовой грузовик.

Соболь НН вышел в конце 2022-го, до сих пор его предлагали только в вариантах «цельнометаллический грузовой фургон» и «грузопассажирский фургон-комби». Это семейство предлагается исключительно с односкатным задним мостом и отличается пониженной грузоподъемностью относительно ГАЗели НН и ГАЗели Next.

Новая модификация «грузовик» имеет одинарную кабину и надстройку со стальными штампованными бортами.

Количество мест в кабине — два или три в зависимости от заказа, во втором случае устанавливается двухместное правое кресло.

Бортовой Соболь НН предлагают с турбодизелем Cummins ISF 2.8 китайского производства. Мотор выдает 149 л.с. мощности и 415 Нм крутящего момента. Коробка передач — 6-ступенчатая механическая, привод — задний.

Грузоподъемность машины —1000 или 1200 кг. Для сравнения бортовые ГАЗели Next или NN в стандартной конфигурации могут перевозить до 1500 кг.

Заказчик может выбрать грузовой Соболь НН с полной массой «по паспорту» до 2,5 тонн — эта версия станет востребованной в Москве, где существует так называемый «грузовой каркас» — ограничения на проезд для грузовиков полной массой свыше 2,5 тонны.

Габаритная длина бортового Соболя НН — 5110 мм, колесная база — 3005 мм. Цены на новинку — от 2 780 000 рублей.

В стандартной комплектации — полностью светодиодные фары, кнопочное зажигание, бесключевой доступ в салон, круиз-контроль, датчики света и дождя, «мультируль», медиакомплекс с навигатором, предпусковой подогреватель, электропривод и подогрев боковых зеркал, кондиционер, подогрев лобового стекла и сидений, электромеханический стояночный тормоз и другое.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru