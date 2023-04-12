Российские полярники открыли аэродром на «Ледовой базе «Мыс Баранова» на Северной Земле

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Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) ввели в эксплуатацию аэродром для тяжелых транспортных самолётов на колесном шасси на крупнейшей российской гидрометеорологической обсерватории «Ледовая база «Мыс Баранова» на Северной Земле. Новая взлётно-посадочная полоса будет использоваться, в том числе для обеспечения дрейфующих арктических экспедиций «Северный полюс».

Снежно-грунтовый аэродром может принимать грузовые самолёты любого класса. Самолеты Ан-72 и Ан-74 уже совершили первые рейсы по маршруту Хатанга — «Мыс Баранова», доставив полярников, продовольствие и экспедиционное оборудование.

По словам директора ААНИИ Александра Макарова, «Ледовая база «Мыс Баранова» станет центром снабжения арктических экспедиций, в том числе дрейфующих полярных станций «Северный полюс», работа которых возобновились в прошлом году с вводом в строй ледостойкой платформы «Северный полюс».

«Новая взлётно-посадочная полоса станет ключевым звеном в системе снабжения и ротации персонала арктических высокоширотных экспедиций. Транспортные самолёты с грузами и людьми будут прилетать на стационар «Ледовая база «Мыс Баранова», а далее к месту дислокации дрейфующей станции или экспедиционного судна доставка может осуществляться самолётами или вертолётами. В настоящее время мы готовим первую частичную ротацию участников экспедиции «Северный полюс-41». Самолёт сесть в районе дрейфующей станции не может из-за отсутствия подходящей льдины. Доставку полярников обеспечат два вертолёта Ми-8. Мы планируем заменить шестерых членов экипажа судна и четверых членов экспедиции. Операция довольно сложная, так как экспедиция находится практически на пределе вертолётной досягаемости», — сказал Александр Макаров.

Работа по подготовке новой взлётно-посадочной полосы на стационере «Ледовая база «Мыс Баранова» началась ещё до старта дрейфующей экспедиции «Северный полюс-41». В отличие от многих других арктических и антарктических аэродромов, здесь под снегом не ледник, а арктическая пустыня — мерзлый грунт. Чтобы полоса набрала нужную прочность, проводилось послойное уплотнение — фактически снег укатывался с момента его выпадения осенью.