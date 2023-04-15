На Соликамском магниевом заводе начата переработка рутилового концентрата

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В химико-металлургическом цехе ОАО «Соликамский магниевый завод» (Пермский край) начата переработка рутилового концентрата.

«Дополнительный вид сырья поможет нам нарастить объем выпуска губчатого титана, необходимого российской промышленности», — говорит генеральный директор ОАО «СМЗ» Руслан Димухамедов.

Технология переработки рутилового концентрата разработана специалистами предприятия еще в 2000-2001 гг. Необходимость увеличения объемов выпуска диктует рынок, поэтому установка дополнительного оборудования (бункер загрузки, дозирующее устройство и пр.) до 2023 г. практически не требовалась.

Рутил на ОАО «Соликамский магниевый завод» будет добавляться в процесс переработки основного редкометалльного сырья — лопарита. Это позволит повысить извлечение тетрахлорида титана, в свою очередь, являющегося сырьем для производства титана губчатого.

Титан применяется в авиастроении, ракетостроении, судостроении, машиностроении, при производстве космической техники, в медицине и др.

На сегодня плановая норма переработки рутила составляет 1000 кг в сутки. ОАО «Соликамский магниевый завод» производит 5% российского объема титановой губки.