Открыт новый современный стадион в Ногайском районе Республики Дагестан

© www.e-dag.ru

В воскресенье 16 апреля состоялось торжественное открытие центрального стадиона в селе Терекли-Мектеб.

На открытии долгожданного спортивного объекта собрался актив района, пенсионеры и действующие игроки ногайской сборной, а также те, для кого строился стадион — местная молодёжь.

В рамках мероприятия выступили творческие и спортивные коллективы.

Отметим, что объект спроектирован и возведен в рамках Республиканской инвестиционной программы, за счет республиканских средств.

Общая сметная стоимость объекта составила 45,7 млн рублей.

Общая площадь стадиона составляет около 6 тыс. кв. метров, он спроектирован и возведен в рамках Республиканской инвестиционной программы, за счет республиканских средств.

На стадионе построено футбольное поле, четыре легкоатлетические беговые дорожки, трибуны на 625 посадочных мест, установлены раздевалки для спортсменов.

Спортивное сооружение отвечает всем современным требованиям для проведения как общереспубликанских, так и всероссийских спортивных мероприятий по футболу и легкой атлетике.