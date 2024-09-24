На ферме «Сад» в Дагестане открылся новый фруктовый склад

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КФХ «Сад» является частью прорывного проекта по созданию плодоовощного кластера в республике. С 2018 года КФХ «Сад» заложило 190 га интенсивных яблоневых и грушевых садов, а также реализует проект по строительству фруктохранилища мощностью 10 тыс. тонн.

Первая очередь агрологистического объекта на 5 тыс. тонн уже введена в эксплуатацию — с начала августа в хранилище поступают яблоки собственного производства, рассказал заместитель руководителя предприятия Рахман Алиев. Фундамент и каркас под помещение для второго этапа также уже готово.

Хранилище состоит из 20 холодильных камер, каждая из которых вмещает 250 тонн фруктов. В них автоматически устанавливается газовая среда, наиболее благоприятная для конкретного сорта яблок, что позволяет хранить собранный урожай без потерь в течение года.Кроме того, в КФХ «Сад» оборудована сортировочная линия мощностью 12 тонн в час, распределяющая плоды по калибру, цвету и другим характеристикам. Предприятие оснащено более 10 тракторами, собственными опрыскивателями, техникой для транспортировки продукции. В сезон на полях хозяйства трудятся около 200 рабочих, для которых оборудованы душевые кабины, столовые.

На сегодняшний день в КФХ «Сад» собрано около 3,5 тыс. тонн фруктов. Предприятие осуществляет поставки своей продукции в торговую сеть «Магнит», в настоящее время в активной фазе находятся переговоры с другими крупными федеральными ретейлерами.Эмин Шайхгасанов назвал проект КФХ «Сад» масштабным и социально ориентированным.

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