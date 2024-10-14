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Великоросс 14 октября 2024, 18:25 Статистика

Дагестан в 1,4 раза перевыполнил план по закладке новых садов в 2024 году

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 © riadagestan.ru

Дагестан перевыполнил план по закладке новых садов в 2024 году — при запланированных 600 га было заложено 870,5 га новых садов.

По данным Минсельхозпрода Дагестана, темпы перевыполнения составили 45%. Так, весной и осенью было заложено 247,9 га садов интенсивного типа, 31,7 га субтропических культур, 551,8 гектара фундучных садов и 25 гектаров грецкого ореха, а также питомник на площади 14 га.

Также в 2024 году валовый сбор плодов в Дагестане ожидается на уровне 230 тыс. тонн.

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Источник: https://riadagestan.ru/news/selskoe..._zakladke_novykh_sadov_v_2024_godu/

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Дагестан
  • Badassgoliath Badassgoliath
    14.10.2419:14:22

    551,8 гектара фундучных садов

    Фундук вкусный.

    #1290453
    • Нет аватара termometrix
      15.10.2417:59:44

      И полезный.

      В 2022 г:

      «В Сулейман-Стальском районе Дагестана заложен самый крупный в Европе фундуковый сад — более 2 тысяч гектаров.»

      Отредактировано: termometrix~18:04 15.10.24
      #1290523
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