Дагестан в 1,4 раза перевыполнил план по закладке новых садов в 2024 году

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Дагестан перевыполнил план по закладке новых садов в 2024 году — при запланированных 600 га было заложено 870,5 га новых садов.

По данным Минсельхозпрода Дагестана, темпы перевыполнения составили 45%. Так, весной и осенью было заложено 247,9 га садов интенсивного типа, 31,7 га субтропических культур, 551,8 гектара фундучных садов и 25 гектаров грецкого ореха, а также питомник на площади 14 га.

Также в 2024 году валовый сбор плодов в Дагестане ожидается на уровне 230 тыс. тонн.

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