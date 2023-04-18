В Архангельске открыли пассажирский речной вокзал

© paluba.media

18 апреля в Архангельске прошла церемония открытия нового речного вокзала. Современное здание объединило в себе офисы для сотрудников пристани и комфортный зал ожидания для пассажиров.

Как сообщает пресс-служба вокзала, Архангельский речной вокзал введен в эксплуатацию в декабре 2022 года, но его официальное открытие приурочили к началу ледокольно-буксирной навигации. Пешеходные переправы закрываются и для перевозки жителей островов на Северную Двину выходят суда ледового класса.

© paluba.media

Как сообщает пресс-служба Архангельского речного порта, современное здание оснащено всем необходимым для комфортного пребывания пассажиров: светлый зал ожидания, удобная мебель, табло с расписанием движения судов, туалеты, справочная и уютная зона для отдыха с чашкой кофе. В целях безопасности помещения находятся под видеонаблюдением, круглосуточно работает пост охраны. На вокзале есть все, чтобы с комфортом дождаться своего рейса.

— Когда мы задумывали строительство вокзала, то даже не могли представить себе то количество сложностей, с которыми придется столкнуться. Сначала несколько лет переделывали проект. Из-за соседства с Макаровскими банями, которые являются объектом культурного наследия. Много сложностей из-за этого возникло. Пришлось за свой счет провести процедуру археологических раскопок. Затем пандемии внесла свои коррективы в поставки строительных материалов. Сейчас мы довольны результатом. Вокзал получился красивым, удобным. Он уже начал работать и пассажиры могут с комфортом здесь ожидать своего буксира, а вскоре и теплоходов, — рассказал начальник отдела эксплуатации пассажирского флота Архречпорта Руслан Епишев.

Построен речной вокзал на исторической пристани Архангельска, которая официально начала работать с 1920 года. Новое современное здание заменило деревянный вокзал, который работал до 2010 года, после чего был признан аварийным, а в 2012 году сгорел. Участок, где размещалось старенькое здание, отдали под жилую застройку. А под строительство нового вокзала Архангельскому речному порту выделили участок по соседству.

Всего, Архангельская пристань обслуживает 10 речных линий, обеспечивая транспортную связь для жителей островов Архангельска и Приморского района с центром областной столицы. У речного вокзала сходятся самые загруженные линии: Архангельск-Кего, Архангельск — Соломбала, Архангельск — Соломбала — Долгое — Красное, Архангельск-Чубола. Они же самые популярные у горожан и туристов для речных прогулок.

В навигацию 2022 года пассажиропоток вернулся к «докороновирусным» показателям и составил почти 1 млн человек.

В предстоящее лето работы на причале сделают набережную еще уютнее. Здесь установят удобные скамейки, урны, клумбы, появятся электронные информационные стойки, на которых будет транслироваться время отхода теплохода и его маршрут.