В уфимском микрорайоне Кузнецовский затон открыли новый детский сад на 260 мест
19 апреля в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон состоялось открытие детского сада № 150. Здание расположилось по улице Булата Имашева, 5.
Учреждение рассчитано на 260 мест (12 групп). Как сообщили сотрудники детского сада, приоритетными направлениями в работе они видят социализацию личности детей дошкольного возраста через организацию развивающей предметно-пространственной среды.
Стоимость объекта составила 232 млн рублей, финансирование осуществлялось за счет средств республиканского бюджета.
Отметим, что неподалеку от детского сада строится новая школа. Жители Кузнецовского затона обращались с этим вопросом на встречах с главой Администрации Уфы. Население этого микрорайона растет с каждым годом, здесь проживает много молодых семей, и поэтому новую школу уфимцы ждут с нетерпением. Согласно проекту, она рассчитана на 2 200 учеников и станет самой крупной в регионе.
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