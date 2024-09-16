В Башкирии запускают в серийное производство отечественный электродвигатель для БПЛА

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Молодые ученые передовой инженерной школы (ПИШ) «Моторы будущего» Уфимского университета науки и технологий совместно со специалистами ООО «ЭТК» запускают в серийное производство высокоэффективный бесконтактный электродвигатель для беспилотников ЭД-БАС-4950/400 с магнитопроводом из магнитомягкого материала.

Мы понимаем, что беспилотная авиация — это будущее. В стране сейчас, кроме военных нужд, формируется спрос на гражданское использование беспилотных летательных аппаратов. У нас в республике уже есть отдельные производства такой техники. Но важно переходить на серьёзную научную базу и серийное производство беспилотников. Это часть большой работы, горизонт которой мы определили до 2030 года. Во взаимодействии с бизнесом, вузами и научными организациями мы разработаем и передадим в производство не менее 300 новых передовых производственных технологий по различным приоритетным направлениям, в том числе беспилотным авиационным системам.

Электродвигатель ЭД-БАС-4950/400 может являться основной силовой установкой беспилотного воздушного судна Supercam S350/SX350 ГК «Беспилотные системы». При массе менее полукилограмма и миниатюрных габаритах электродвигатель выдает максимальную мощность в 2700 Вт при частоте вращения 7800 об/мин.

Передовая инженерная школа Уфимского университета за короткий срок в полной мере доказала свою состоятельность и востребованность.

Исследовательские команды ПИШ «Моторы будущего» работают над реальными инженерными задачами мирового уровня, что является лучшим подходом в инженерном образовании. Они создают высокотехнологичные продукты, которые открывают перспективы для эффективных летательных аппаратов и крайне востребованы российским рынком импортонезависимости.

Двигатель уже прошел все летные испытания и подтвердил свою работоспособность и устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

— Сегодня мы можем уверенно говорить о том, что команда разработчиков ПИШ «Моторы будущего» сделала первый значительный шаг в сторону обеспечения импортонезависимости отрасли беспилотников. Мы в инициативном порядке с нуля создали первый полностью российский электродвигатель для БПЛА, который доказал свою конкурентоспособность перед мировыми аналогами, — сказал директор ПИШ «Моторы будущего» УУНиТ Вячеслав Вавилов.

Справочно:

Проект уфимского кампуса — это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.

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