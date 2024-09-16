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Образование

В Башкирии запускают в серийное производство отечественный электродвигатель для БПЛА

 © goo.su

Молодые ученые передовой инженерной школы (ПИШ) «Моторы будущего» Уфимского университета науки и технологий совместно со специалистами ООО «ЭТК» запускают в серийное производство высокоэффективный бесконтактный электродвигатель для беспилотников ЭД-БАС-4950/400 с магнитопроводом из магнитомягкого материала.

Мы понимаем, что беспилотная авиация — это будущее. В стране сейчас, кроме военных нужд, формируется спрос на гражданское использование беспилотных летательных аппаратов. У нас в республике уже есть отдельные производства такой техники. Но важно переходить на серьёзную научную базу и серийное производство беспилотников. Это часть большой работы, горизонт которой мы определили до 2030 года. Во взаимодействии с бизнесом, вузами и научными организациями мы разработаем и передадим в производство не менее 300 новых передовых производственных технологий по различным приоритетным направлениям, в том числе беспилотным авиационным системам.

Электродвигатель ЭД-БАС-4950/400 может являться основной силовой установкой беспилотного воздушного судна Supercam S350/SX350 ГК «Беспилотные системы». При массе менее полукилограмма и миниатюрных габаритах электродвигатель выдает максимальную мощность в 2700 Вт при частоте вращения 7800 об/мин.

Передовая инженерная школа Уфимского университета за короткий срок в полной мере доказала свою состоятельность и востребованность.

Исследовательские команды ПИШ «Моторы будущего» работают над реальными инженерными задачами мирового уровня, что является лучшим подходом в инженерном образовании. Они создают высокотехнологичные продукты, которые открывают перспективы для эффективных летательных аппаратов и крайне востребованы российским рынком импортонезависимости.

Двигатель уже прошел все летные испытания и подтвердил свою работоспособность и устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

— Сегодня мы можем уверенно говорить о том, что команда разработчиков ПИШ «Моторы будущего» сделала первый значительный шаг в сторону обеспечения импортонезависимости отрасли беспилотников. Мы в инициативном порядке с нуля создали первый полностью российский электродвигатель для БПЛА, который доказал свою конкурентоспособность перед мировыми аналогами, — сказал директор ПИШ «Моторы будущего» УУНиТ Вячеслав Вавилов.

Справочно:

Проект уфимского кампуса — это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.

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Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/24958/

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Башкирия, ЭТК, Моторы будущего, ФГБОУ ВО Уфимский университет науки и технологий, образование,
  • alex4spb alex4spb
    16.09.2412:05:26

    запускают в серийное производство…

    на каких производственных мощностях?

    была уже опытная партия, испытания, сертификация?

    #1288889
    • Нет аватара Innokentij90
      16.09.2412:32:51

      Хабиров думаю может пояснить. В военке многое может идти в плане информации по частям.

      #1288897
      • alex4spb alex4spb
        16.09.2412:35:17

        не надо стрелки переводить.

        а то «мопед не мой…» ©

        #1288899
        • Нет аватара Innokentij90
          16.09.2412:57:26

          Новость от правительства Башкирии, а отчитываться должен тот, кто ее перепостил? Странная логика

          #1288903
          • alex4spb alex4spb
            16.09.2413:11:11

            ты разместил — ты крайний.

            #1288905
            • Нет аватара Innokentij90
              16.09.2413:14:23

              А я думаю ровно наоборот    

              #1288907
              • alex4spb alex4spb
                16.09.2413:16:02

                и тебе пофиг что размещать?

                #1288908
                • Нет аватара Innokentij90
                  16.09.2413:21:52

                  Ну во-первых мы с Вами не переходили на «ты». Во-вторых если хочется разобраться в вопросе можно почитать блог Хабирова и его пояснения. А если задача не разобраться, а потроллить со словами «тебе пофиг» и «ты крайний» — тогда будет так как и есть.

                  #1288910
  • Нет аватара Лес
    16.09.2413:32:39

    Фото цеха и объемы производства в новости не раскрыты, поэтому новость максимум для блога «Образование»

    #1288911
    • Нет аватара Innokentij90
      16.09.2413:35:07

      Военка — это военка. Видимо не хотят раскрывать многое

      #1288912
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