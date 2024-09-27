Белебеевский бумажный комбинат расширил производственные мощности

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Белебеевский бумажный комбинат смог расширить производственные мощности благодаря государственной лизинговой поддержке, полученной в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

При поддержке региональной лизинговой компании предприятие приобрело индукционный парогенератор «ТИТАН-500», стоимостью 1,9 млн рублей. Новое оборудование позволит увеличить производительность и снизить энергопотребление на 10-15%. Комбинат выпускает туалетную бумагу, салфетки, бумажные скатерти и другую продукцию.

Предприятие в 2017 году стало одним из первых резидентов территории опережающего развития «Белебей». С этого времени здесь появилось 24 новых рабочих места, объем инвестиций составил 16,9 млн рублей. Продукция комбината продается в Башкирии и за ее пределами.

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