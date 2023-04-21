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Производство

«Хаят» на боровской площадке запускает новое производство

 © obninsk.name

Компания «Хаят» запускает на заводе Боровской площадки ОЭЗ «Калуга» новую производственную линию. Здесь будут производиться бумажные платочки из 100% отечественного сырья под брендами Familia и Papia. Инвестиции составляют около 76 миллионов рублей.

«ХАЯТ Россия» является надежным партнером Калужской области. Завод компании — это не только самый крупный инвестиционный проект из Турции в регионе, но и один из самых высокотехнологичных промышленных объектов центральной России.
Источник: https://obninsk.name/news49782.htm

Калужская область, бумажные платочки, ХАЯТ
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    21.04.2316:08:09

    … один из самых высокотехнологичных промышленных объектов центральной России.

    Высокотехнологичные платочки?

    #1261444
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