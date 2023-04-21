«Хаят» на боровской площадке запускает новое производство

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Компания «Хаят» запускает на заводе Боровской площадки ОЭЗ «Калуга» новую производственную линию. Здесь будут производиться бумажные платочки из 100% отечественного сырья под брендами Familia и Papia. Инвестиции составляют около 76 миллионов рублей.

«ХАЯТ Россия» является надежным партнером Калужской области. Завод компании — это не только самый крупный инвестиционный проект из Турции в регионе, но и один из самых высокотехнологичных промышленных объектов центральной России.