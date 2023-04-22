На Чукотке открыли новую теплицу

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19 апреля в Анадыре индивидуальный предприниматель Павел Макатров открыл третью очередь тепличного комплекса «Живая зелень», где будут выращивать овощи и ягоду для жителей округа — по 60 тонн огурцов и зелени в год, а также помидоры, клубнику и грибы вешенки.

Проект по развитию тепличного хозяйства резидент начал реализовывать в 2017 году, первый урожай составил 5,2 тонны. Затем началось планомерное расширение производства, под овощные плантации были построены дополнительные 600 кв. метров, что позволило увеличить сбор урожая до 30 килограммов в сутки.

Третья очередь тепличного комплекса занимает 1,2 тыс. кв. метров, где планируют собирать до 200 килограммов огурцов в сутки. Вся выращенная продукция пойдет на прилавки местных магазинов. В новом комплексе установлена метеостанция, системы климат-контроля и автоматического полива. Предусмотрено оборудование, которое будет собирать снег на крыше, растапливать его и через восемь степеней очистки подавать на полив.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта превысил 188 млн рублей, на предприятии получили работу 27 человек.

Овощи и зелень отправляют в торговые точки Анадыря и посёлка Угольные Копи, постепенно налаживают поставки в другие населённые пункты округа. Пока огурцы выращивают и в старой теплице, но скоро растения отойдут и их заменят клубникой. В помещении выполнят обработку, сделают небольшой ремонт и затем начнут выращивать ягоды.

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