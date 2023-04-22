В Москве два новых поезда ЭП2Д начали работать на Казанском направлении

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Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) на 62,5% обновила подвижной состав на маршрутах казанского направления в сторону Голутвина

ЦППК продолжает обновление парка подвижного состава на одном из самых популярных направлений — казанском. Эта работа проводится в рамках подготовки к запуску МЦД-3, который состоится в этом году, сообщает пресс-служба компании.

В апреле на маршруты в сторону Голутвина вышли ещё два электропоезда ЭП2Д производства Демиховского машиностроительного завода. Таким образом, за девять месяцев компания вывела на казанское направление уже 20 новых составов.

В 2022 году на казанском направлении начали работу 10 поездов ЭП2Д.

Ещё 10 составов ЦППК добавила с начала 2023 года. «Сейчас парк подвижного состава на обычных маршрутах казанского направления в сторону Голутвина обновлён на 62,5%", — отмечают в компании.

Поезда ЭП2Д оборудованы беспроводной сетью Wi-Fi, велокреплениями, в головных вагонах есть откидные пандусы и крепления для инвалидных кресел.

строительство МЦД-З и МЦД-4 планируется завершить в 2023 году.