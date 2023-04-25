В Северной Осетии запустили завод по производству комбинированных кормов

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В Беслане начал работу завод по производству рыбных кормов и комбикормов для крупного рогатого скота.

Инвестиционный проект, стоимостью более 2 млрд рублей, реализуется в два этапа. На сегодняшний день компанией «РусМодус-Фид» уже освоен первый этап — приобретен комплекс недвижимого имущества, установлены линии по производству продукции. Предприятием закуплено и установлено уникальное современное оборудование из Китая, Германии, Дании, Бельгии и Турции для производства высококачественных кормов для сельскохозяйственных нужд, произведено оснащение и модернизация производства.

По словам представителей компании, действующая мощность предприятия на первом этапе составляетпорядка 250 тонн в сутки по производству рыбных кормов и до 300 тонн комбикормов для КРС. Производственная мощность завода составляет более 200 тыс. тонн продукции в год.

В апреле 2023 г. планируются первые отгрузки продукции. Как утверждают в компании, большим преимуществом предприятия является наличие опыта у работников завода, их полная практическая погруженность в процесс производства и реализации планируемой к выпуску продукции. На предприятии уже трудоустроено 128 человек, по мере увеличения мощностей завода планируется увеличить количество сотрудников до 215 человек.

В краткосрочных планах предприятия освоение второго этапа — дооснащение производства рыбных кормов линией производительностью 250 тонн в сутки.

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