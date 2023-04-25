Новая детско-взрослая поликлиника Москвы начала принимать пациентов в Солнцеве

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Новая детско-взрослая поликлиника в столичном районе Солнцево начала прием первых пациентов. В медорганизации получают медицинскую помощь 43 тысячи жителей. Пятиэтажное здание оснащено современным оборудованием и работает по новому московскому стандарту поликлиник.

В новом здании на улице Юлиана Семенова (дом 2) открылись новые филиалы городской поликлиники № 212 и детской городской поликлиники № 132. Общая площадь пятиэтажного здания с цокольным этажом составляет более 10 тысяч квадратных метров.

В поликлинике установлено самое современное диагностическое оборудование. Во взрослом блоке — диагностический цифровой комплекс для рентгенографии и томографии, маммограф, флюорограф, УЗИ экспертного класса, электрокардиографы. В детском отделении — УЗИ-сканеры, электрокардиографы, аппарат для исследования функции внешнего дыхания. Кабинеты врачей оснащены офтальмологическим, оториноларингологическим, хирургическим, физиотерапевтическим и другим современным оборудованием. Пациенты могут проходить наиболее распространенные обследования максимально близко к дому.

Взрослый и детский блоки имеют отдельные входы, что исключает пересечение потоков пациентов. Во взрослом блоке пациентов будут принимать терапевт, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, кардиолог, эндокринолог, уролог, физиотерапевт, в детском блоке — педиатр, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, физиотерапевт, врачи функциональной диагностики и ультразвуковой диагностики.

В соответствии с новым московским стандартом в поликлинике на нижних этажах разместили кабинеты часто посещаемых специалистов, забора анализов, а также дежурных врачей. Менее востребованные и административные кабинеты расположены на верхних этажах.

На каждом этаже обустроены зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами, телевизорами и мягкими диванами. Для врачей и медсестер предусмотрены комнаты отдыха, а в кабинетах расположили эргономичную мебель для комфортной работы.

В детском блоке есть игровые зоны, где маленькие пациенты могут провести время перед визитом к врачу. Для маломобильных пациентов организовано безбарьерное передвижение. Понятная и доступная навигация по поликлинике упрощает поиск нужных кабинетов.

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