Зерноуборочный комбайн Т500 включён в серийное производство

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Модернизированная новинка компании — зерноуборочный комбайн Т500 — включен в серийное производство и готов выйти на аграрные работы.

Зерноуборочный комбайн 6 класса Т500 предназначен для уборки всех основных культур, способен обработать за сезон свыше 1300 га. Производительность агромашины — до 30 т в час основного времени на зерновых культурах. Площадь обмолота — 3 м², это один из лучших показателей в своем классе.

Впервые новинка была представлена в 2021 году.

Благодаря системе обмолота с двумя барабанами эта модель успешно справится с уборкой на сложных агрофонах: высокосоломистых, влажных, засоренных. На машину установлена система обмолота Tetra Processor. Это уникальная система, которая деликатно вымолачивает зерно, не травмируя ни его, ни солому.

Высокоэффективную очистку зернового вороха обеспечивает система OptiFlow площадью 5,85 м2. Новая конструкция решет с улучшенной геометрией и увеличенной толщиной гребенок. Оригинальная схема подвеса с большим перепадом по высоте, дополнительное решето, система компенсации продольного уклона 4D и мощный двухпоточный вентилятор обеспечивают безупречную чистоту зерна. Культура попадает во внушительного объема бункер 9 300 л. Выгрузка осуществляется менее чем за две минуты.

Мощный двигатель 360 л.с., клиренс в 500 мм, возможность выбрать версию изготовления с полным приводом или установить колеса большого типоразмера обеспечивают комбайну T500 отличную проходимость и дают возможность эксплуатировать его в регионах со сложными почвенно-климатическими условиями

Настраивать регулировки помогает умная бортовая информационно-голосовая система Adviser IV и многочисленные сервоприводы, приводящие команды в действие. То есть все настройки из кабины и на основании объективной информации, собранной компьютером. Параметры работы агрегатов и узлов комбайна доступны не только механизатору: через систему РСМ Агротроник данные передаются на сервер, и все лица, имеющие в хозяйстве допуск, могут с ними ознакомиться в режиме реального времени.

Производитель предлагает сразу несколько электронных систем, нацеленных на повышение рентабельности машины. Это система РСМ Агротроник Пилот 2.0 (или РСМ Агротроник Пилот 1.0) и РСМ Ночное видение, а также многие другие цифровые помощники для механизатора. Более подробно ознакомиться с предлагаемыми электронными инструментами можно, перейдя по ссылке: https://rostselmash.com/electronic-systems/

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