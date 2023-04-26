Компания «ДВ Техно» разработала машину для нарезания замороженной рыбы на куски заданной толщины
Компания «ДВ Техно» из города Владивосток, Приморский край, разработала машину для нарезания замороженной рыбы на куски заданной толщины.
Была поставлена задача сделать аналог машины южнокорейской фирмы Chamco.
В итоге удалось разработать и произвести оборудование с улучшенными характеристиками, в частности, с производительностью до 100 рыб в минуту, что выше, чем у аналога в 2 раза.
Машина для нарезания замороженной рыбы на куски МНЗР-500 предназначена для нарезки замороженной рыбы (скумбрия, терпуг, минтай, лосось, длиной до 500 мм, высотой до 85мм) прямым резом на куски заданной толщины, с определенным шагом.
Температура сырья до -30 С˚.
Минимальная ширина реза 23,8 мм.
Машина предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях или под навесом в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.
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