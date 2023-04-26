Ростех поставил МЧС два новых арктических вертолета Ми-8

© rostec.ru

Машины заступят на дежурство в Мурманской области не позднее июля текущего года.

Ми-8АМТШ-ВА в арктическом исполнении изготовлены холдингом «Вертолеты России». Конструкция этого воздушного судна учитывает все основные особенности применения вертолетной техники в зоне северных широт.

В числе главных преимуществ:

▪️ наличие системы подогрева агрегатов маслосистемы и трансмиссии, благодаря которой вертолет можно спокойно подготовить к запуску при температурах до -60°C;

▪️ дополнительные топливные баки дают возможность совершать длительные полеты более пяти часов, преодолевая за один вылет до 1100 км;

▪️ улучшенная теплозвукоизоляция фюзеляжа с системой обогрева воздуха обеспечивает экипажу комфортные условия для выполнения поставленных задач.

https://t.me/rostecru/5638